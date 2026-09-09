Nis edicioni i 18-të i PriFest, nata e parë mblodhi emra të njohur të kinemasë dhe solli premierën e filmit “Dua”
Prishtina është kthyer në qendër të kinemasë me nisjen e edicionit të 18-të të PriFest, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të filmit në Kosovë dhe rajon.
Mbrëmja e natës së parë mblodhi emra të njohur të botës së filmit, artistë, kineastë dhe mysafirë të shumtë, duke sjellë një atmosferë të veçantë në kryeqytet.
Edicioni i sivjetmë u hap me shfaqjen e filmit “Dua”, i cili u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku. Pas përfundimit të filmit, emocionet dhe reagimet e publikut dëshmuan lidhjen e forte që krijoi historia me shikuesit.
E emocionuar pas pritjes së ngrohtë, regjisorja e filmit ndau emocionet e saj për këtë moment të veçantë, duke vlerësuar reagimin e publikut dhe rëndësinë që ka prezantimi i filmit para një audience të tillë.
PriFest, edhe në edicionin e tij të 18-të, sjell në Prishtinë një program të pasur me filma, premiera, mysafirë të njohur dhe ngjarje që bashkojnë profesionistët e kinemasë dhe publikun, duke e konfirmuar edhe një herë rëndësinë e festivalit në promovimin e artit dhe kulturës filmike.