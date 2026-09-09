Një film i ri për Elon Musk do të shfaqet në Festivalin e Filmit në Venecia, ku ai përshkruhet si një njeri që ka humbur mendjen
Regjisori Alex Gibney ka përgatitur një dokumentar për Elon Musk, i cili do të zgjasë pothuajse katër orë, dhe sipas njoftimeve fillestare, nuk do të jetë një histori klasike për mjeshtrin e teknologjisë.
Musk e përshkruan veten si "një njeri që ka humbur mendjen dhe është njeriu më i pakontrollueshëm në Tokë".
Filmi ndjek ngritjen e Musk përmes kompanive si Tesla, SpaceX dhe Starlink, si dhe blerjen e Twitter. Dokumentari merret më shumë me çështjen se sa shumë pushtet është përqendruar në duart e një njeriu të vetëm.
Filmi paraqet shumë individë që e kanë ndjekur Muskun për vite me radhë dhe kanë analizuar ndikimin e tij. Midis tyre do të jenë Kara Swisher, Sam Harris dhe ish-gruaja e Muskut, Justine Musk.
Elon Musk nuk donte të merrte pjesë në xhirimet e filmit. Gjithashtu, premiera e këtij filmi do të zhvillohet sonte në Festivalin e Filmit në Venecia, ndërsa shpërndarja në kinema është njoftuar për 16 tetor të këtij viti. /Telegrafi/