Nga yll i “Terminator” te betejat me varësinë, si duket sot Edward Furlong
Edward Furlong, i cili u bë i famshëm në moshën 13-vjeçare me rolin e John Connor në filmin “Terminator 2: Judgment Day”, është rikthyer në vëmendje teksa i afrohet ditëlindjes së tij të 49-të.
Aktori amerikan u fotografua së fundmi në Los Angeles, ku u pa në shoqërinë e një miku duke ndaluar fillimisht në një dyqan ushqimor dhe më pas duke ngrënë në një pikë ambulante. Ai kishte veshur një bluzë të zezë, pantallona kafe dhe syze dielli.
Furlong u zbulua nga regjisori James Cameron pa pasur asnjë përvojë të mëparshme në aktrim dhe suksesi i “Terminator 2” e shndërroi menjëherë në një nga talentet më premtuese të Hollywood-it. Më vonë ai interpretoi edhe në filma të njohur si “American History X”.
Megjithatë, karriera e tij u ndikua nga problemet me varësinë, të cilat nisën në fund të viteve të 90-ta.
Në vitin 2000 ai hyri për herë të parë në rehabilitim dhe që atëherë është përballur me disa periudha të vështira personale.
Së fundmi, Furlong anuloi pjesëmarrjen e planifikuar në Melbourne Metro Comic Con në Australi për shkak të rrethanave të paparashikuara.
Organizatorët njoftuan se aktori ishte i zhgënjyer që nuk mundi të takonte fansat, por premtoi se do ta vizitojë Australinë në një rast të ardhshëm. /Telegrafi/