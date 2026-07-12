Nga 'WAGs' në biznesmene milionëshe - si partneret e yjeve të futbollit krijuan perandoritë e tyre
Përtej fushës së futbollit dhe yjeve që do të shkëlqejnë në Kupën e Botës 2026, ekziston një tjetër industri që po rritet me shpejtësi: ajo e partnereve të futbollistëve të famshëm, të cilat kanë shndërruar famën e lidhjes së tyre në biznese të suksesshme.
Termi “WAGs” (gra dhe të dashura të sportistëve) dikur përdorej në mënyrë përçmuese për t’i përshkruar këto gra si persona që jetonin vetëm nga pasuria e partnerëve të tyre.
Por sot shumë prej tyre janë sipërmarrëse, investitore dhe figura të fuqishme në industrinë e modës, bukurisë dhe marketingut.
Një shembull është Bruna Biancardi, partnerja e Neymar, e cila ka mohuar idenë se jeton vetëm nga fama e futbollistit.
Bruna dhe Neymar
Para lidhjes me Neymar, ajo punonte në marketing dhe më pas ndërtoi një audiencë prej miliona ndjekësish në rrjetet sociale.
Sot, një postim i saj i sponsorizuar vlerësohet në rreth 150 mijë dollarë.
Një nga figurat më të fuqishme në këtë fushë është Georgina Rodriguez, partnerja e Cristiano Ronaldo.
Georgina dhe Ronaldo
Me dhjetëra miliona ndjekës në Instagram, ajo ka ndërtuar marrëveshje me marka luksoze si Chopard, L’Oréal dhe Charlotte Tilbury, ndërsa ka zgjeruar aktivitetin edhe në biznesin e pasurive të paluajtshme.
Ndërkohë, Antonela Roccuzzo, bashkëshortja e Lionel Messi, ka ndërtuar një imazh të bazuar te “luksi i qetë”, një kombinim i familjes, stilit elegant dhe jetës së shëndetshme.
Antonela dhe Messi
Kjo i ka sjellë bashkëpunime me marka si Adidas, Alo Yoga dhe Louis Vuitton.
Disa partnere kanë krijuar karrierë të suksesshme edhe para lidhjes me futbollistët.
Aktorja dhe këngëtarja Tini Stoessel, partnerja e futbollistit Rodrigo De Paul, është një yll i pavarur i muzikës latine dhe një postim i saj në rrjetet sociale vlerësohet në qindra mijëra dollarë.
Tini dhe Rodrigo De Paul
Edhe aktorja spanjolle Ester Exposito, e lidhur me Kylian Mbappe, ka ndërtuar emrin e saj përmes serialeve dhe modës, duke zgjedhur ta mbajë karrierën të ndarë nga fama e futbollistit.
Mbappe dhe Ester
Disa të tjera kanë zgjedhur rrugë më të specializuara.
Taylor Ward, bashkëshortja e Riyad Mahrez, ka krijuar markën e saj të bizhuterive, derisa Rima Edbouche, gruaja e Ousmane Dembele, ka ndërtuar një biznes në modën modeste pa u ekspozuar shumë publikisht.
Taylor dhe Riyad
Një trend i ri është ai i “anti-influencereve”, gra që nuk kërkojnë famë të madhe në rrjete sociale, por përdorin ndikimin e tyre në mënyrë strategjike.
Një shembull është Tolami Benson, e cila ka një audiencë më të vogël, por bashkëpunon me marka të mëdha falë profesionalizmit të saj në marketing.
Tolami dhe Saka
Në përfundim, artikulli argumenton se stereotipi i vjetër i “bashkëshorteve që shpenzojnë paratë e futbollistëve” nuk përputhet më me realitetin.
Shumë prej këtyre grave kanë krijuar bizneset e tyre, menaxhojnë marka personale dhe janë bërë faktorë të rëndësishëm në ekonominë moderne të sportit dhe marketingut.
Sot, një çift i fuqishëm futbollisti dhe sipërmarrëseje shihet gjithnjë e më shumë si një partneritet biznesi, ku të dy palët sjellin ndikim, audiencë dhe vlerë financiare. /Telegrafi/