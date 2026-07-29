Janë bërë publike detaje të reja rreth vdekjes së Chris Anne Affleck, nënës së aktorëve Ben dhe Casey Affleck.

Sipas certifikatës së vdekjes, ajo ndërroi jetë më 2 qershor në shtëpinë e Ben Affleck në Los Angeles, si pasojë e një arresti kardiopulmonar.

Dokumentet tregojnë se Chris Anne vuante prej muajsh nga kanceri në pankreas, sëmundje që kontribuoi në përkeqësimin e gjendjes së saj shëndetësore.

Ben Affleck me nënën

Ajo ishte 83 vjeçe dhe, sipas familjarëve, u nda nga jeta derisa ishte në gjumë.

Ish-mësuesja ishte diagnostikuar me kancer në dhjetor dhe mjekët i kishin dhënë rreth gjashtë muaj jetë.

Pak ditë para vdekjes, arriti të realizonte një nga dëshirat e saj të fundit, duke marrë pjesë në ceremoninë e diplomimit të nipit të saj, Atticus.

Chris Anne Affleck ishte nënë e Ben dhe Casey Affleck, gjersa pas vdekjes la pas pesë nipër e mbesa. /Telegrafi/

Ben Affleck me nënën

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