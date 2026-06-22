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Kur Noni Madueke u përfshi në formacionin startues të Anglisë për ndeshjen hapëse të Botërorit kundër Kroacisë, ky ishte kulmi i një sezoni të jashtëzakonshëm dhe plot kthesa për sulmuesin e Arsenalit.

Vetëm verën e kaluar, 24-vjeçari u transferua nga Chelsea te Arsenali për rreth 50 milionë euro, një lëvizje që në fillim u prit me skepticizëm nga një pjesë e tifozëve, madje duke nxitur edhe një peticion kundër transferimit të tij me hashtagun #NoToMadueke në rrjetet sociale.

Por brenda më pak se 12 muajsh, Madueke është shndërruar në një nga figurat kyçe të skuadrës së Mikel Artetës, duke ndihmuar Arsenalin të fitojë titullin e parë të Ligës Premier pas 22 vitesh dhe duke siguruar një vend në formacionin e Anglisë së drejtuar nga Thomas Tuchel.

Në ndeshjen ndaj Kroacisë, ai ishte ndër lojtarët më të spikatur të Anglisë, duke fituar edhe penalltinë e realizuar nga Harry Kane që zhbllokoi rezultatin.

Performanca e tij u vlerësua veçanërisht për energjinë dhe aftësinë në një kundër një.

Ndërkohë, shoku i tij i skuadrës te Arsenali dhe Anglia, Bukayo Saka, ishte parashikuar si titullar i krahut të djathtë, por një problem në tendinën e Akilit e ka mbajtur larg formacionit të parë që nga muaji mars.

Kjo ka krijuar një situatë të pazakontë konkurrimi mes dy lojtarëve, si në nivel klubi ashtu edhe për përfaqësuesen.

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Saka e ka cilësuar këtë situatë si “unike”, duke theksuar marrëdhënien e mirë mes tyre, ndërsa Madueke dhe ai konsiderohen shumë të afërt edhe jashtë fushës.

Trajneri Thomas Tuchel ka vlerësuar lart sulmuesin e Arsenalit, duke e cilësuar si një “lojtar që bën diferencën” falë aftësive në driblim dhe lojës një kundër një.

Ai ka ndërtuar një sistem loje që bazohet në lëvizshmërinë e sulmuesve të krahut dhe përfshirjen e Harry Kane si pikë referimi në sulm.

Në këtë skemë, Madueke dhe anësorët e tjerë kanë detyrë të sulmojnë hapësirat pas mbrojtjes kundërshtare, duke krijuar hapësira për Kane, i cili shpesh zbret më thellë për të organizuar aksionet.

Kundër Kroacisë, Madueke regjistroi pesë prekje në zonën kundërshtare, një driblim të suksesshëm dhe ishte vendimtar në fitimin e penalltisë.

Ai gjithashtu krijoi disa kombinime me Kane, duke qenë një nga elementët më aktivë të sulmit anglez.

Pavarësisht konkurrencës për vendin e titullarit, si Madueke ashtu edhe Saka pritet të kenë rol të rëndësishëm në turne.

Trajneri Mikel Arteta ka treguar më herët se të dy mund të bashkëjetojnë në formacion, duke i përdorur në role të ndryshme sulmuese.

Madueke luajti 43 ndeshje sezonin e kaluar, duke shënuar tetë gola dhe dhënë katër asistime në të gjitha kompeticionet, ndërsa u përdor shpesh edhe si zëvendësues për shkak të konkurrencës dhe një dëmtimi në gju.

Ai gjithashtu la gjurmë në finale e Ligës Premier, ku u aktivizua nga stoli në humbjen e Arsenalit ndaj Paris Saint-Germain pas penalltive.

Me Saka ende në fazë rikuperimi dhe të paqartë për të qenë titullar në ndeshjet e para të Botërorit, Madueke pritet të startojë sërish në ndeshjen e radhës ndaj Ganës, duke synuar të konsolidojë statusin e tij si më shumë se një alternativë në skuadrën e Anglisë. /Telegrafi/

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