Kush janë “raketat” e Botërorit? Top 10 lojtarët më të shpejtë pas javës së parë
Pas përfundimit të raundit të parë të Kampionatit Botëror 2026, një nga statistikat që ka tërhequr më shumë vëmendje është shpejtësia maksimale e regjistruar nga futbollistët.
Sipas të dhënave të publikuara nga SofaScore, mbrojtësi kroat Josip Stanisic ka vendosur standardin e turneut duke arritur një shpejtësi mbresëlënëse prej 35.9 km/h, më e larta e regjistruar deri tani.
Mbrojtësit sfidojnë sulmuesit
Një aspekt interesant i kësaj renditjeje është fakti se në krye nuk gjenden vetëm sulmues apo anësorë ofensivë.
Mbrojtës si Stanisic, Singo dhe Semedo tregojnë se kërkesat taktike të futbollit modern po e bëjnë shpejtësinë një armë vendimtare në çdo repart të fushës.
Në veçanti, Stanisic dhe Singo kanë demonstruar aftësinë për të mbuluar hapësira të mëdha në tranzicion, duke kombinuar forcën fizike me shpejtësinë maksimale.
Diferencat minimale
Ajo që bie në sy është konkurrenca e jashtëzakonshme. Diferenca mes vendit të parë dhe të dhjetë është vetëm 0.8 km/h, çka tregon nivelin shumë të afërt fizik të lojtarëve në elitën e futbollit botëror.
Çfarë pritet në vazhdim?
Me kalimin e turneut në fazat më intensive, nuk përjashtohet mundësia që ky rekord të thyhet.
Historikisht, ndeshjet me ritëm të lartë dhe hapësira më të mëdha në fazat eliminatore kanë prodhuar sprintet më të shpejta.
Për momentin, megjithatë, kroati Stanisic mbetet njeriu që ka vendosur standardin fizik të Botërorit 2026, me një shpejtësi që simbolizon evolucionin e futbollit modern./Telegrafi/