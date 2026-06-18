Superkompjuteri projekton fazën eliminatore të Botërorit – Kroacinë e pret ferri
Uebsajti i njohur i statistikave të futbollit Football Meets Data ka publikuar statusin aktual të çifteve të pritshme për raundin e 16-të të Kupës së Botës.
Football Meets Data parashikon rezultatet e futbollit bazuar në fakte dhe probabilitete matematikore, kështu që ata llogaritën se si duket aktualisht faza eliminatore e Kupës së Botës.
Pra, kjo faqe ka parashikuar rezultatet e fazës së grupeve deri në fund të garës, duke marrë parasysh rezultatet e raundit të parë.
Për Bosnjën dhe Hercegovinën, llogaritja thotë se do ta kalojnë grupin, sepse pritet një fitore kundër Katarit, por sipas parashikimeve aktuale, rivali ynë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Fituesi i asaj dysheje do të takohej me fituesin e duelit Belgjikë-Republikë Çeke në raundin e 16-tave.
Theksojmë se ky skelet formohet duke u mbështetur te të gjithë favoritët që do të përmbushin pritjet deri në fund të grupit.
Sigurisht, do të ketë surpriza, kështu që skeleti nuk do të duket tamam kështu, por mund t'u japë lexuesve një pasqyrë të kalimeve të grupeve. Pritet që një pjesë e madhe e skeletit të jetë vërtet kështu.
Është interesante të shohim se çfarë e pret Kroacinë, pas humbjes në ndeshjen e parë kundër Anglisë.
Sipas pritjeve, ata do të përballen me Portugalinë në raundin e 32-të dhe Spanjën në raundin e 16-të./Telegrafi/