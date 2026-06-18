Publikohet formacioni më i mirë i raundit të parë të Botërorit – surpriza dhe emra të mëdhenj
Botërori 2026 është rikthyer, dhe bashkë me të edhe formacioni i javës pas raundit të parë. Ndeshjet e para sollën gola spektakolarë, aksione të shpejta dhe paraqitje individuale mbresëlënëse.
Bazuar në vlerësimet e Sofascore, është përzgjedhur formacioni më i mirë i javës në skemën 4-3-3, ndërsa çmimi i lojtarit të raundit i takoi pa diskutim Lionel Messit.
Lojtari i raundit: Messi udhëheq Argjentinën
Lionel Messi e nisi në mënyrë perfekte Botërorin, duke realizuar het-trik në fitoren 3-0 të Argjentinës ndaj Algjerisë dhe duke marrë notën maksimale 10 nga Sofascore.
Sulmi që bëri diferencën
Krah Messit në repartin ofensiv janë dy lojtarë që vendosën ndeshjet e skuadrave të tyre.
Folarin Balogun realizoi dy gola në triumfin 4-1 të SHBA-së ndaj Paraguait. Sulmuesi amerikan ishte vazhdimisht i rrezikshëm, me pesë goditje drejt portës kundërshtare dhe një paraqitje që i siguroi notën 9.
Në krahun tjetër, Elijah Just shkëlqeu për Zelandën e Re në barazimin 2-2 ndaj Iranit. Ai shënoi të dy golat e skuadrës së tij dhe kontribuoi edhe në fazën mbrojtëse me disa rikuperime topi. Treshja Messi-Balogun-Just kombinoi gola, intensitet dhe efikasitet maksimal para portës.
Mesfusha e javës
Pedri ishte dirigjenti i Spanjës në barazimin pa gola ndaj Kepit të Gjelbër. Mesfushori realizoi 86 pasime të sakta, krijoi pesë raste dhe dominoi lojën me kontrollin e tij të zakonshëm në qendër të fushës.
Përkrah tij, Hwang In-beom udhëhoqi Korenë e Jugut drejt fitores 2-1 ndaj Çekisë me një gol dhe një asistim. Ai ishte vendimtar si në organizimin e lojës ashtu edhe në fazën sulmuese.
Vendin e tretë në mesfushë e zë Yasin Ayari, i cili realizoi dy gola në fitoren bindëse 5-1 të Suedisë ndaj Tunizisë. Mesfushori suedez spikati me energjinë dhe lëvizjet inteligjente në zonë.
Mbrojtja e javës
Në mbrojtje spikatën paraqitje solide nga disa futbollistë, ndërsa në krahun e djathtë Richie Laryea ishte ndër më të mirët në barazimin 1-1 të Kanadasë ndaj Bosnje-Hercegovinës. Ai fitoi shumicën e dueleve, realizoi disa ndërhyrje vendimtare dhe madje goditi edhe shtyllën.
Vozinha, heroi i Kepit të Gjelbër
Portieri Vozinha fitoi vendin në formacion falë paraqitjes së jashtëzakonshme kundër Spanjës. Në barazimin 0-0 ai realizoi shtatë pritje, shumicën nga afërsia, duke mbajtur të paprekur portën ndaj një prej sulmeve më të forta të turneut.
Performanca e tij u bë shpejt virale dhe ishte një nga momentet më të përfolura të raundit të parë të Kupës së Botës 2026.
Formacioni i plotë: Vozinha, Laryea, Schlotterbeck, Diney, Rezaeian, Ayari, In-beom, Pedri, Just, Balogun, Messi.