Hoti: LDK-ja e gatshme të kontribuoj për një president të pranueshëm për të gjithë
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka bërë të ditur se LDK-ja është tërhequr nga kërkesa për balancë të institucioneve, me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit.
Hoti ka thënë se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-së dhe se partia ka vendosur t’i japë mundësi procesit për të ecur përpara, në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale.
“Ne kemi hequr dorë nga ajo kërkesë e jona dhe kemi treguar gatishmërinë tonë që, në fazën kur vijmë tek diskutimi për të zgjedhur presidentin, të jemi konstruktivë në gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme dhe të pranueshme për gjithë spektrin politik”, ka deklaruar Hoti.
Sipas tij, partia që ka dalë e para në zgjedhje në këtë rast LVV, bashkë me partnerët e saj i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit dhe Qeverinë.
Më pas, sipas Hotit, partitë politike do të kenë mundësi të diskutojnë për zgjedhjen e presidentit.
“Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës shprehim gatishmërinë tonë që të kontribuojmë në atë proces”, tha ai.
Hoti ka përsëritur kërkesën e LDK-së për thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa.
“Ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë ta kërkojmë me këmbëngulje thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit. Nuk ka asnjë arsye për vonesat”, u shpreh ai.
Deputeti i LDK-së ka theksuar se partia e tij nuk është e gatshme për diskutime të tjera përveç çështjes së presidentit.
“Vetëm në këtë pikë tash ka mbetur hapësira për diskutim. Diskutimet e tjera nuk ka mbetur pra gatishmëri dhe as hapësirë dhe as vullnet prej nesh që të bëhen”, deklaroi Hoti.
Ai ka thënë se LDK-ja është e gatshme të kontribuojë për gjetjen e një kandidati për president që do të ishte i pranueshëm për të gjitha forcat politike. /Telegrafi/