Nga Liga Premier te Ronaldo – trajneri i njohur merr drejtimin e Al-Nassr
Ish-trajneri i Tottenhamit, Ange Postecoglou, do të marrë drejtimin e skuadrës saudite Al-Nassr dhe do të bëhet trajner i Cristiano Ronaldos dhe ekipit të tij.
Tekniku australian arriti një marrëveshje në parim për t'u bërë trajneri i ri i klubit nga Riadi.
Postecoglou tërhoqi interes serioz nga liderët Al Nassr pas periudhave të kaluara te Celtic dhe Tottenham, ku ai zbatoi një stil të veçantë sulmues të lojës.
Klubi saudit sheh tek ai zgjidhjen ideale për stabilizimin afatgjatë të ekipit dhe luftën për trofe në Superligën e Arabisë.
Postecoglou kishte punuar së fundmi për UEFA-n si analist, por oferta nga Arabia Saudite ishte mjaftueshëm konkrete që trajneri 60-vjeçar me përvojë të vendoste të ndryshonte punë dhe të merrte përsipër një dhomë zhveshjeje plot me yje ndërkombëtarë.
Përpara se të vinte në Evropë, ku drejtoi Celtic, Tottenham dhe Nottingham Forest, Postecoglou drejtoi me sukses ekipin kombëtar australian, me të cilin fitoi Kupën e Azisë, dhe ekipin japonez Yokohama Marinos./Telegrafi/