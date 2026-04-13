Nga goli historik i Sergio Agueros te Leicester City: Top 10 garat më të forta për titull në historinë e Ligës Premier
Garat për titull janë një nga elementet më të mira të futbollit dhe Liga Premier shpesh i ofron ato.
Nuk ka arritje më të madhe në futbollin vendor sesa fitimi i titullit kampion dhe Liga Premier konsiderohet në ditët e sotme si liga më e vështirë për t’u fituar në mesin e ligave të mëdha.
Por çfarë e bën një garë për titull të madhe? Mund të jetë fakti që një skuadër ka shpërdoruar një epërsi të madhe, mund të jetë një “jofavorit” që përballet me gjigantët e futbollit, ose thjesht fakti që më shumë se dy skuadra janë në garë deri në fund.
Me këtë në mendje, ja renditja e “Sports Illustrated” për garat më të mira për titull që kemi parë ndonjëherë në kampionatin anglez.
10. Manchester United – 1995/96
Një nga arsyet pse ky titull u bë kaq ikonik ishte deklarata e Alan Hansen në fillim të sezonit: “Nuk mund të fitosh asgjë me fëmijë”.
Një Manchester United me katër lojtarë 21 vjeç ose më të rinj sapo kishte humbur ndaj Aston Villas. Përvoja kishte ikur nga skuadra gjatë verës dhe Eric Cantona ende nuk ishte rikthyer nga pezullimi i gjatë.
Dukej për të gjithë se Newcastle i Kevin Keegan do ta fitonte Ligën Premier, pasi ata kishin një epërsi prej 12 pikësh me 15 ndeshje të mbetura. Por Manchester United nuk dorëzohet kurrë dhe rikthimi i Cantonas pas tetë muajsh ishte vendimtar për ta afruar dhe kaluar rivalin.
Keegan dha intervistën e famshme “Do ta doja shumë nëse i mundim”, por në fund Manchester United e fitoi titullin me katër pikë diferencë, ndërsa Newcastle humbi ritmin.
Pozita përfundimtare:
Man Utd 82 pikë
Newcastle 78 pikë
9. Manchester City - 2023/24
Sezoni 2023–24 kishte potencialin të bëhej një nga më të mëdhenjtë, dhe edhe pse u vendos në ditën e fundit, kishte një ndjesi të qartë se fituesi ishte pothuajse i parashikuar.
Liverpool luftoi deri në fund në një garë me tre skuadra, por rënia në prill e la Arsenalin si rivalin e vetëm të Manchester Cityt për titull.
Arsenali ishte i jashtëzakonshëm, duke fituar 16 nga 18 ndeshjet e fundit dhe duke regjistruar pikët më të larta që nga “Invincibles”. Megjithatë, City ishte po aq i pamëshirshëm, duke mos humbur që nga 6 dhjetori.
Edhe pse gara ishte e ngushtë në letër, mungoi tensioni i vërtetë dramatik, edhe pse City mund ta kishte humbur titullin nëse Son Heung-min do të kishte shënuar në ndeshjen parafundit të sezonit.
Pozita përfundimtare:
Man City 91 pikë
Arsenal 89 pikë
Liverpool 82 pikë
8. Blackburn Rovers – 1994/95
Kjo garë për titull përmbush dy kushte kryesore: një fitues jo tradicional dhe dramë të madhe në ditën e fundit.
Blackburn Rovers nuk kishin fituar titullin e elitës angleze që nga viti 1914, por nën drejtimin e Jack Walker ata u bënë një forcë e vërtetë. Partneriteti sulmues i Alan Shearer dhe Chris Sutton ishte i pandalshëm.
Në ditën e fundit të sezonit, një gol i vonshëm i Jamie Redknapp bëri që Blackburn të humbte 2–1 ndaj Liverpoolit. Tifozët dhe Kenny Dalglish prisnin me ankth rezultatin e Manchester United ndaj West Hamit, pasi një fitore e United do t’ua rrëmbente titullin.
Por United humbi shumë raste dhe barazoi, duke bërë që Blackburn të shpallej kampion.
Pozitat përfundimtare:
Blackburn Rovers 89 pikë
Man Utd 88 pikë
7. Manchester United – 1998/99
Një garë për titull mes tre skuadrave është gjithmonë më e mirë, apo jo?
Manchester United, Arsenal dhe Chelsea dhanë një sezon spektakolar, me skuadrën e Sir Alex Ferguson që fitoi titullin vetëm me një pikë diferencë. Chelsea, nën drejtimin e lojtar-trajnerit Gianluca Vialli, ishte në krye pas një serie prej 21 ndeshjesh pa humbje.
Megjithatë, seria u ndal nga Arsenal dhe një periudhë e dobët në prill i nxori jashtë garës për titull.
Manchester United, pas një fillimi të dobët, nuk humbi më pas humbjes ndaj Middlesbrough në dhjetor dhe e mbylli sezonin fuqishëm, duke fituar Ligën Premier, FA Cup dhe Ligën e Kampionëve në një sezon historik.
Pozitat përfundimtare:
Man Utd 79 pikë
Arsenal 78 pikë
Chelsea 75 pikë
6. Chelsea – 2009/10
Një tjetër garë ku Manchester United ishte i përfshirë, por këtë herë Chelsea doli fitues. Të dy ekipet përfunduan me 86 dhe 85 pikë, duke treguar nivelin e jashtëzakonshëm të tyre.
Momenti vendimtar ishte fitorja 2–1 e Chelseat në Old Trafford në prill, një ndeshje që praktikisht vendosi titullin.
Chelsea më pas e vulosi kampionatin me një fitore 8–0 ndaj Wigan në ditën e fundit të sezonit.
Pozitat përfundimtare:
Chelsea 86 pikë
Man Utd 85 pikë
5. Manchester City – 2018/19
Një nga garat më të forta në historinë moderne të futbollit.
Manchester City dhe Liverpool grumbulluan pikë të jashtëzakonshme. Para ditës së fundit, City kishte 95 pikë dhe Liverpool 94.
City fitoi 13 ndeshje radhazi, ndërsa Liverpool ishte i pamposhtur në 16 ndeshje. Në fund, City nuk gaboi dhe fitoi 4–1 ndaj Brighton.
Liverpool mbeti me 97 pikë, një nga totalet më të larta në histori që nuk mjaftoi për titull.
Pozitat përfundimtare:
Man City 98 pikë
Liverpool 97 pikë
4. Leicester City – 2015/16
Historia më e madhe e jo-favoritit në historinë e Ligës Premier. Leicester City e mbylli sezonin me 10 pikë diferencë ndaj Arsenalit, por ndjesia ishte sikur gara ishte e ngushtë deri në fund.
Tottenham ishte rivali kryesor, por u rrëzua në fund të sezonit.
Leicester humbi vetëm një ndeshje të rëndësishme ndaj Arsenalit në shkurt, por më pas mbeti i pamposhtur deri në fund. Ata u shpallën kampion një vit pasi rrezikonin rënien nga liga.
Pozitat përfundimtare:
Leicester City 81 pikë
Arsenal 71 pikë
Tottenham 70 pikë
3. Manchester City – 2011/12
Një nga finalet më dramatike të historisë së futbollit.
Manchester City kishte 44 vite pa titull dhe ishte në epokën e re të investimeve të mëdha.
Manchester United kishte një epërsi prej 8 pikësh me 6 ndeshje para fundit, por e humbi atë.
Në ditën e fundit, City duhej të fitonte ndaj QPR për të marrë titullin. Pas minutave shtesë, Mario Balotelli asistoi për Sergio Agueron, i cili shënoi golin historik dhe i dha Cityt titullin në mënyrën më dramatike të mundshme.
Pozitat përfundimtare:
Man City 89 pikë
Man Utd 89 pikë
2. Manchester United – 2007/08
Një garë me tre skuadra mes Manchester United, Chelsea dhe Arsenal.
Arsenali ishte në krye për shumicën e sezonit, por një rënie e madhe në formë e largoi nga gara.
Manchester United dhe Chelsea luftuan deri në fund, me diferencë vetëm në golaverazh në ditën e fundit.
United fitoi ndeshjen ndaj Wigan dhe mori titullin.
Pozitat përfundimtare:
Man Utd 87 pikë
Chelsea 85 pikë
Arsenal 83 pikë
1.Manchester City – 2013/14
Një sezon i mbushur me dramë, veçanërisht për Liverpoolin.
Liverpool ishte shumë pranë titullit, i udhëhequr nga Luis Suarez dhe Daniel Sturridge.
Një fitore ndaj Manchester City i vendosi në krye, por gjithçka u rrëzua në fund.
Gabimi i Steven Gerrard ndaj Chelseat dhe barazimi 3–3 ndaj Crystal Palace i kushtuan titullin.
Manchester City fitoi ndeshjet e fundit dhe mori titullin.
Pozitat përfundimtare:
Man City 86 pikë
Liverpool 84 pikë
Chelsea 82 pikë
Arsenal 79 pikë.