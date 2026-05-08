Nga ekonomia te kultura - çfarë i bën shtetet e BE-së krenare?
Në të gjithë Evropën, krenaria rrallë vjen nga një burim i vetëm, dhe forca e krenarisë së evropianëve ndryshon edhe më shumë nga një vend në tjetrin.
Artet dhe kultura, historia, ushqimi dhe politika ishin ndër temat e përmendura nga të anketuarit në 9 shtete anëtare të BE-së, nga 25 vende, në një studim të Qendrës Kërkimore Pew që pyeti se çfarë i bën njerëzit krenarë për atdheun e tyre.
Ku është më e përhapur krenaria për artin dhe kulturën?
Kur bëhet fjalë për krenarinë për trashëgiminë kulturore, duke përfshirë zakonet dhe traditat, simbolet kombëtare, artin dhe arkitekturën, Italia dallohet.
Rreth 4 në 10 italianë thonë se janë krenarë për artin dhe kulturën italiane, duke lavdëruar trashëgiminë e Rilindjes dhe arkitekturën ikonike.
Ky është burimi kryesor i krenarisë kombëtare për italianët dhe, krahasuar me të gjitha vendet e tjera të anketuara, njerëzit në Itali kanë më shumë gjasa të rendisin artin dhe kulturën si burim krenarie, shkruan euronews.
Por respekti për artet dhe kulturën nuk kufizohet vetëm në Itali: në Francë, një e katërta e të rriturve bëjnë të njëjtën gjë dhe lavdërojnë njohuritë e artistëve, siç janë "artizanët dhe gratë që rindërtuan katedralen Notre Dame".
Vendi gjithashtu shquhet si një nga vendet ku njerëzit kanë më shumë gjasa të shprehin krenari për ushqimin e tyre, duke përmendur kuzhinën dhe aftësinë e tyre për të "shijuar verë dhe djathë të mirë".
Motoja kombëtare "Liri, Barazi, Vëllazëri" është një tjetër gjë për të cilën francezët krenohen. Rreth 2 në 10 francezë janë krenarë për nivelin e lirisë në vendin e tyre, përfshirë "aftësinë e tyre për t'u ankuar".
Krenari për historinë dhe njerëzit
Greqia kryeson në krenarinë historike, me 37% që nxjerrin në pah qytetërimin e tyre të lashtë, filozofët dhe heroizmin e paraardhësve të tyre.
Përveç kësaj, pak më shumë se një në 10 grekë është gjithashtu krenarë për popullin e tyre, duke e përshkruar atë si "mikpritës dhe të ngrohtë".
Është një temë e njohur në Evropën Jugore: Spanjollët janë më krenarët për njerëzit e vendit të tyre (32%). Ata përmendin solidaritetin midis publikut, si dhe sa "punëtorë" dhe "mikpritës" mund të jenë bashkëqytetarët e tyre.
Në Hungari, ndjenja e krenarisë është e ndarë: 23% thonë se nuk janë krenarë për vendin e tyre, ndërsa 21% e lavdërojnë historinë e tyre dhe 20% e vlerësojnë shumë popullin e tyre.
Hungaria shquhet si një nga vendet e pakta ku përgjigjet negative janë po aq të zakonshme sa burimet më të njohura të krenarisë.
Krenaria e Polonisë qëndron në trashëgiminë dhe historinë e saj, duke përfshirë luftën e saj për pavarësi dhe rolin në çështjet ndërkombëtare.
Polakët janë gjithashtu krenarë për njerëzit në vendin e tyre, duke lavdëruar zellin dhe punën e tyre të palodhur.
Ku janë njerëzit krenarë për sistemin e tyre politik dhe ekonominë?
Sistemi politik është një burim i përbashkët krenarie kombëtare në disa vende me të ardhura të larta, veçanërisht në Suedi dhe Gjermani.
Në fakt, 53% e suedezëve thonë se janë krenarë për mënyrën se si qeveriset vendi i tyre - pjesa më e madhe që përmend një burim të vetëm krenarie kombëtare në çdo vend të anketuar.
Gjermanët gjithashtu kanë më shumë gjasa të thonë se janë krenarë për sistemin qeverisës të vendit të tyre sesa për çdo gjë tjetër.
Disa prej tyre pretendojnë se demokracia e tyre është "më e mira" në botë.
Ndërkohë, rreth 2 në 10 gjermanë dhe holandezë thonë gjithashtu se janë krenarë për ekonominë e tyre dhe shërbimet e ofruara nga qeveria e tyre, të tilla si kujdesi shëndetësor, arsimi dhe infrastruktura.
Sipas anketës, njerëzit që janë krenarë për shërbimet e tyre qeveritare përmendin jo vetëm atë që u sjell dobi personalisht, por edhe atë që ndihmon më të prekshmit në vendin e tyre. /Telegrafi/