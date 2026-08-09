Neymari drejt Inter Miamit? Ribashkimi me Messin dhe Suarezin mund të ndodhë
Mundësia që Neymari të transferohet te Inter Miami në vitin 2027 po merr gjithnjë e më shumë vëmendje, me klubin amerikan që po shqyrton seriozisht mundësinë për të afruar yllin brazilian dhe për të krijuar një tjetër kapitull të jashtëzakonshëm në historinë e futbollit.
Sipas raportimeve të fundit, Inter Miami po konsideron transferimin e Neymarit që nga janari i vitit 2027. Një lëvizje e tillë do të mundësonte ribashkimin e brazilianit me ish-shokët e tij të Barcelonës, Lionel Messin dhe Luis Suarezin, në një nga treshet më të famshme të futbollit modern.
Lajmi u bë i ditur fillimisht nga ish-futbollisti brazilian Felipe Melo, përmes kanalit të tij, ku ai foli për interesimin e klubit të MLS-së për Neymarin.
Nëse marrëveshja do të realizohej, Neymar do të largohej nga Brazili pas përfundimit të aventurës së tij me Santosin, klubin ku nisi karrierën dhe ku riktheu fanellën legjendare me numrin 10.
Ribashkimi me Messin dhe Suarezin do t’i jepte historisë një tjetër dimension. Të tre lojtarët formuan te Barcelona një nga sulmet më të frikshme në historinë e futbollit, të njohur si “MSN”. Bashkë, ata fituan trofe të rëndësishëm dhe krijuan një periudhë të paharrueshme për klubin katalanas.
Inter Miami, ndërkohë, ka ndërtuar një skuadër me emra të mëdhenj të futbollit botëror pikërisht përmes strategjisë së afrimit të yjeve me famë ndërkombëtare.
Prandaj, një transferim i Neymarit do të ishte në linjë me projektin ambicioz të klubit për ta kthyer MLS-në në një nga destinacionet kryesore për legjendat e futbollit.
Megjithatë, për momentin bëhet fjalë për një mundësi të raportuar dhe jo për një marrëveshje të konfirmuar. /Telegrafi/