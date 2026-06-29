“Neymar mund t’ua mbyllë gojën kritikëve”, Ronaldo pret shumë nga ylli brazilian
Neymar mbetet lojtari më vendimtar në përfaqësuesen e Brazilit dhe ka mundësinë t'u mbyllë gojën kritikëve duke udhëhequr Seleçaon në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës.
Kështu beson legjenda braziliane Ronaldo Nazario, i cili foli para përballjes së ekipit të Carlo Ancelottit ndaj Japonisë në 1/16 e finales të hënën.
Gati tre vite pasi pësoi këputjen e ligamentit të ACL gjatë angazhimit me kombëtaren, Neymar u rikthye disi papritur në listën e Brazilit për këtë Botëror.
Megjithatë, 34-vjeçari, i cili me 79 gola është golashënuesi më i mirë në historinë e kombëtares braziliane, u përball me probleme muskulore para nisjes së turneut dhe mungoi në dy ndeshjet e para të ekipit.
Ai u aktivizua nga stoli për 14 minutat e fundit në fitoren 3-0 ndaj Skocisë, duke u bërë vetëm futbollisti i katërt në histori që përfaqëson Brazilin në katër Kupa Bote të ndryshme, pas Djalma Santos, Cafu dhe Pele.
Ndërkohë, Vinicius Junior është shndërruar në figurën kryesore të Brazilit në këtë turne, duke shënuar katër gola dhe duke hyrë në garën për Këpucën e Artë, por Ronaldo beson se Neymar ende ka shumë për të dhënë.
“Neymar është vendimtar. Nuk shoh asnjë lojtar tjetër në skuadrën aktuale me të njëjtën aftësi për të fituar një ndeshje i vetëm”.
“Nëse mund të llogarisim në të, nuk duhet ta humbasim këtë mundësi. Ai është autorizuar nga mjekët, është fizikisht në formë dhe tani ka rastin t'u mbyllë gojën të gjithë atyre që nuk besuan tek ai”.
“Edhe unë e kam përjetuar rikthimin tim në vitin 2002, ndaj e mbështes plotësisht Neymarin. Jam i emocionuar dhe bëj tifo për të”.
“Ai nuk ka më nevojë të provojë talentin e tij në moshën 34-vjeçare, por shpresoj që paraqitjet e tij t'u mbyllin gojën të gjithë atyre që e kanë nënvlerësuar, sepse nuk ka asgjë më të bukur sesa të shohësh një sportist të madh të rikthehet në mënyrë triumfuese”, deklaroi ai./Telegrafi/