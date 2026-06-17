“Nëse shkelni mbi një, do të ketë probleme”: Gjarpërinjtë helmues rrezikojnë tri kombëtare në Kupën e Botës
Lojtarët nga ekipet kombëtare të Gjermanisë, Zvicrës dhe Norvegjisë kanë shprehur shqetësim për mundësinë e takimit me gjarpërinj helmues gjatë kampeve të tyre stërvitore.
“Pamë një gjarpër dje; na thanë se është helmues. Nëse të kafshon, duhet të shkosh në spital”, ka thënë Joshua Kimmich .
Kapiteni gjerman raportoi se një gjarpër helmues i njohur si kokëbakri ishte parë në bazën e tyre në Karolinën e Veriut. Kafshimi i tij zakonisht nuk është fatal, por konsiderohet i rrezikshëm.
Në një intervistë me BBC-në, mesfushori i Bayern Munich u ankua: “Po përgatitemi këtu për turneun më të rëndësishëm të futbollit dhe papritmas lojtarët po shikojnë fushën para çdo hapi”.
“Po përpiqemi të qëndrojmë larg kafshëve këtu. I respektoj njerëzit këtu. Kam përshtypjen se në Gjermani nuk ka shumë kafshë të rrezikshme”.
Një kafshim gjarpri kokëbakri zakonisht nuk është fatal, por shkakton shqetësim në Gjermani, Norvegji dhe Austri, dhe rekomandohet kujdes mjekësor për këdo që është prekur.
Erling Haaland dhe Norvegjia janë gjithashtu të vendosura në Karolinën e Veriut dhe janë në gatishmëri për praninë e këtyre zvarranikëve.
“Nuk më duket aspak e këndshme kjo”, ka thënë kapiteni i Norvegjisë, Kristian Thorstvedt, pasi mësoi për praninë e kokëbakrit.
Në Kaliforni, ekipit kombëtar të çiklizmit të Austrisë iu ndalua stërvitja me biçikleta në bazën e tyre në Santa Barbara për shkak të shqetësimeve për gjarpërinj.
Ndërkohë, Zvicra, me bazë në San Diego, ka përcaktuar një pjesë të kampit të tyre si zonë të mbrojtur nga gjarpërinjtë. /Telegrafi/