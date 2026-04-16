Nëntë lojtarë të Liverpoolit do të largohen nga Anfield këtë verë
Liverpooli është gati për një ndryshim të madh në skuadër këtë verë, me nëntë lojtarë të ekipit të parë që pritet të largohen nga klubi.
Turneu i lamtumirës së Mohamed Salah ka qenë zhgënjyes, ndërsa Andy Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliott, Federico Chiesa, Calvin Ramsay, Rhys Williams, Joe Gomez dhe Alexis Mac Allister po shkojnë drejt derës së largimit.
Largimet vijnë pas investimeve të mëdha vitin e kaluar, teksa Reds kërkojnë të rindërtohen pas një sezoni jashtëzakonisht zhgënjyes që i ka parë ata të eliminuar nga Liga e Kampionëve dhe 18 pikë prapa Arsenalit në Ligën Premier.
Disa lojtarë kanë pasur vështirësi për minuta nën drejtimin e Arne Slot, ndërsa të tjerëve u ka mbaruar kontrata ose kanë tërhequr interes të fortë nga jashtë.
Huazimi i Elliott te Aston Villa ka qenë një dështim, ndërsa Gomez dhe Mac Allister mund të gjenerojnë fonde për transferime të reja.
Largimi i lojtarëve sinjalizon fundin e një periudhe tranzicioni në Anfield, me Liverpoolin e vendosur për të rifreskuar skuadrën përpara një tjetër përpjekjeje për trofe të mëdhenj sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/