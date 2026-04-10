Liverpooli pritet të vazhdojë me Arne Slot edhe në sezonin e ardhshëm
Trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, mund të mbetet në krye të skuadrës edhe sezonin e ardhshëm, pavarësisht rezultateve të dobëta të ekipit këtë vit.
Menaxhmenti i Liverpoolit beson se një numër faktorësh e kanë penguar Slotin të ndërtojë suksese tjera pas suksesit të në sezonin debutues në Anfield.
Këto përfshijnë vdekjen tragjike të Diogo Jota në fillim të korrikut dhe ndikimin e saj në të gjithë klubin, si dhe faktin se lojtarë të tillë si Virgil van Dijk dhe Mohamed Salah kanë luajtur më pak në mënyrë efektive në fushë.
Ekziston gjithashtu një pikëpamje se Slot meriton më shumë afate kalimtare për të ndërtuar një skuadër në përputhje me filozofinë e tij. Theksohet se Jurgen Klopp nuk fitoi asnjë trofe deri në afatin e tij të pestë kalimtar.
[🟢] NEW: Liverpool owners Fenway Sports Group believe that Arne Slot will lead the club next season despite another defeat on Wednesday night.
— Anfield Sector (@AnfieldSector) April 9, 2026
Edhe pse mundësia e emërimit të ish-trajnerit të Real Madridit, Xabi Alonso, ishte diskutuar më parë, kjo tani duket më pak e mundshme nga sa pritej.
Duke pasur parasysh që kontrata e Slot është e vlefshme deri në vitin 2027, drejtuesit e Liverpoolit besojnë se ish-trajneri i Feyenoord ka besueshmëri të mjaftueshme për të vazhduar në rolin e tij edhe sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/