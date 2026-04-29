Nëna e Kim Kardashian reagon pasi lajmit se i shkuan huq 100 mijë dollarë sepse "i dështoi" filleri në buzë
Kris Jenner ka reaguar më në fund ndaj pretendimeve që qarkulluan së fundmi në media dhe rrjete sociale, se ajo kishte shpenzuar 100 mijë dollarë (rreth 85 mijë euro) për ndërhyrje kirurgjike në fytyrë.
70-vjeçarja ishte vënë në qendër të spekulimeve pasi disa burime të afërta me të kishin pretenduar se ajo ishte e shqetësuar për rezultatin e procedurës, një vit pasi i ishte nënshtruar një operacioni të profilit të lartë.
Sipas këtyre burimeve, Jenner madje thuhej se ishte zemëruar me rezultatin, pavarësisht se kishte zgjedhur një nga emrat më të njohur në kirurgjinë estetike, Dr. Steven M. Levine, i cili shpesh cilësohet si “maestro i liftingut të fytyrës”, për të arritur një pamje më të rifreskuar në vitin 2025.
Megjithatë, Kris Jenner vendosi t’u japë fund zërave gjatë një paraqitjeje të drejtpërdrejtë në podkastin “Khloe in Wonderland” të vajzës së saj, Khloe Kardashian, të mërkurën.
- YouTube youtu.be
Duke iu përgjigjur hapur spekulimeve, ajo këmbënguli se pretendimet ishin të pavërteta, duke theksuar se nuk mund të ishte më e lumtur — si me pamjen e saj, ashtu edhe me mjekun që, sipas aludimeve, qëndron pas transformimit.
Jenner, e njohur për mënyrën se si e menaxhon vëmendjen publike dhe jetën në qendër të medias, duket se kësaj radhe zgjodhi të flasë vetë, duke i mbyllur gojën kritikëve dhe komenteve që kanë qarkulluar ditët e fundit. /Telegrafi/