Në të 30-at, Anne Hathaway zbulon se ishte pothuajse e verbër në njërin sy
Aktorja Anne Hathaway zbuloi se gjatë të tridhjetave ishte pothuajse e verbër në syrin e majtë për shkak të kataraktit të hershëm dhe se problemi i saj u zgjidh me ndërhyrje kirurgjikale.
Hathaway, aktorja 43-vjeçare e njohur për filmin "The Devil Wears Prada", ka folur për këtë në podcast-in e The New York Times.
"Ky mund të jetë shumë informacion. Isha gjysmë e verbër për 10 vjet”, tha ajo.
Ajo shpjegoi se kjo gjendje ia dëmtoi seriozisht shikimin dhe se përfundimisht iu desh t’i nënshtrohej një ndërhyrjeje kirurgjikale.
"Më preku aq shumë shikimin saqë praktikisht u bëra e verbër në syrin e majtë dhe përfundova duke iu nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Nuk e kuptova sa keq ishte përkeqësuar derisa më në fund munda të shihja spektrin e plotë", tha ajo.
Shtoi se ndihet më e qetë pas procedurës sepse as nuk e kishte vënë re se sa shumë po ia ngarkonte problemi sistemin nervor më parë.
Sipas Klinikës Mayo, katarakti është një turbullim i thjerrëzës së syrit dhe kjo gjendje mund ta bëjë të vështirë leximin, drejtimin e makinës natën dhe njohjen e shprehjeve të fytyrës.
Aktorja e përshkroi shikimin e saj aktual si një lehtësim të madh dhe një lloj mrekullie. /Telegrafi/