Në Sllovaki e pranojnë: Nuk jemi favorit ndaj Kosovës, janë shumë të fortë në sulm
Kosova do të luajë të enjten me fillim nga ora 20:45 ndaj Sllovakisë në udhëtim në kuadër të ‘play-off’-it për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
Sipas një analize të publikuar nga gazeta sllovake Pravda, përballja në Bratislavë pritet të jetë plotësisht e balancuar, me gjasat për fitore të ndara në mënyrë të barabartë.
Sipas kësaj gazete, Sllovakia nuk është favorite, por e ka përkrahjen e tifozëve. Pravda shkruan se Kosova nuk ka arsye të ndihet autsajdere në Bratislavë.
“Kosovarët do të jenë të fortë sidomos në sulm. Kanë dy top-sulmues: Vedat Muriqin e Mallorcas dhe Fisnik Asllanin. Muriqi është golashënuesi i dytë më i mirë në La Liga, ndërsa Barcelona dhe Chelsea po interesohen për Asllanin”, ka shkruar Pravda.
Sipas mediumit sllovak, në sulm përparësia është qartë në anën e Kosovës, ndërkohë që në mbrojtje dhe në portë favorizohet Sllovakia.
Te Kosova tashmë mungesa të konfirmuara janë kapiteni Amir Rrahmani dhe mesfushori Leon Avdullahu, të cilët nuk do të luajnë për shkak të lëndimeve./Telegrafi/