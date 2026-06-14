As Maroku nuk e ndal “Seleçaon” – Brazili mban gjallë një rekordin historik prej 92 vitesh
Kombëtarja e Brazilit ka ruajtur një nga rekordet më mbresëlënëse në historinë e Kupës së Botës, duke mos pësuar humbje në ndeshjen e saj hapëse për 92 vite me radhë.
Skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti barazoi 1-1 ndaj Marokut në sfidën e parë të Kupës së Botës 2026, rezultat që i lejoi “Seleçaos” të zgjasë edhe më tej këtë seri historike.
Hera e fundit kur Brazili u largua i mposhtur nga ndeshja e parë e një Kampionati Botëror ishte në vitin 1934.
Në atë edicion, brazilianët u mundën me rezultat 3-1 nga Kombëtarja e Spanjës, në atë që mbetet edhe humbja e tyre e vetme në një ndeshje hapëse të turneut më prestigjioz të futbollit.
Që nga ajo kohë, Brazili ka zhvilluar 21 ndeshje hapëse në Kupat e Botës, duke regjistruar 17 fitore dhe katër barazime.
Gjatë kësaj periudhe, pesë herë kampionët e botës kanë shënuar 48 gola dhe kanë pësuar vetëm 15, duke dëshmuar vazhdimisht forcën e tyre në fillimin e turneve të mëdha.
Megjithëse barazimi ndaj Marokut nuk ishte rezultati që tifozët brazilianë prisnin, ai mjaftoi për të ruajtur një traditë që ka mbijetuar për gati një shekull.
Në të njëjtën kohë, ndeshja tregoi se Brazili ka ende punë për të bërë nëse synon të rikthehet te trofeu i Kupës së Botës, të cilin e kërkon prej vitit 2002.
Nën drejtimin e Carlo Ancelottit, brazilianët synojnë të ndërtojnë një skuadër konkurruese për fazat vendimtare të turneut, ndërsa rekordi i tyre i pathyeshmërisë në ndeshjet hapëse vazhdon të mbetet një nga statistikat më të veçanta në historinë e futbollit botëror. /Telegrafi/