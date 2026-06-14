Policia në Gjakovë sekuestron një veturë të kërkuar nga Interpoli gjerman
Policia e Kosovës ka sekuestruar një veturë me targa të huaja në Gjakovë, pasi e njëjta rezultoi të ishte në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli i Gjermanisë.
Sipas njoftimit policor, rasti ka ndodhur të premten, më 13 qershor 2026, rreth orës 17:25, kur njësitë përkatëse policore kanë lokalizuar automjetin e dyshuar.
Me autorizim të prokurorit kompetent, vetura është sekuestruar përkohësisht për procedurat e mëtejme hetimore.
Rasti është iniciuar si “Veturë në kërkim nga Interpol & mashtrim”, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar./Telegrafi/
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