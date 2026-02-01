Në përvjetorin e 'dasmës' në BBVA, Luizi: Tre vjet me atë që më tha 'të duhen edhe 3 Big Brother'
Kanë kaluar tashmë tre vite që nga dasma e Luiz Ejllit dhe Kiara Titos në Big Brother VIP Albania 2.
Ka qenë momenti kur edhe artisti shkodran rrëmbeu puthjen e parë të moderatores së njohur.
Një çast magjik me përplot emocione, atmosferë të mrekullueshme e natë për t'u mbajtur në mend.
Foto: YouTube
Për këtë u bë një reagim edhe nga vet këngëtari me anë të një postimi në rrjete sociale.
"3 vite me atë që më tha 'të duhen 3 Big Brother'", u shpreh Luizi me shaka.
Dyshja tashmë po jetojnë të lumtur e gjithmonë në krah të njëri-tjetrit, ndonëse në formatin e lartpërmendur kaluan shumë sfida.
Ata kanë së bashku edhe një vajzë të quajtur, Luna Mari. /Telegrafi/
Foto: Instagram
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals