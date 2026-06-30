Ndikimi i globalizimit: Sa lojtarë ka “prodhuar” Evropa për ekipet kombëtare afrikane
Një nga faktet më të habitshme në fund të fazës së grupeve të Kupës së Botës 2026 është se nëntë nga 10 ekipet kombëtare afrikane në turne arritën në raundet eliminatore. Kjo është shkalla më e lartë e suksesit të çdo konfederate të përfaqësuar në Kupën e Botës të këtij viti.
Në shekullin e 21-të, njerëzit shpesh thonë se ekipi kombëtar i Francës për shumë vite ka qenë në fakt një ekip i përbërë nga afrikanë dhe jo nga francezë. Ndonjëherë kjo temë shndërrohet në abuzime të hapura raciste. Po, është e vërtetë që Franca dhe një numër ekipesh të tjera kombëtare përfshijnë shumë lojtarë, prindërit ose gjyshërit e të cilëve kanë jetuar në Afrikë.
Por ekziston edhe një anë tjetër e këtij fenomeni - Evropa "furnizon" një numër të konsiderueshëm futbollistësh në kontinentin afrikan, të cilët në fakt kanë lindur atje dhe e kanë mësuar futbollin në Evropë.
Kupa e Botës 2026 ka thyer tashmë shumë rekorde, por një prej tyre është se ky turne paraqet një numër jashtëzakonisht të madh lojtarësh që kanë lindur në një vend, por përfaqësojnë një tjetër në Kupën e Botës - jo më pak se 289. Për krahasim, rekordi i mëparshëm i përkiste Kupës së Botës 2022, ku kishte 137 lojtarë të tillë.
Sa më tej shkojmë, aq më i dukshëm bëhet efekti i globalizimit në botën moderne - dhe në futboll në veçanti. Megjithëse është e drejtë të pranojmë se zgjerimi i Kupës së Botës nga 32 në 48 ekipe ka luajtur gjithashtu rolin e vet.
Shumica e këtyre 289 rasteve përfshijnë një lojtar të lindur në Evropë i cili më vonë merr shtetësinë futbollistike me një ekip kombëtar afrikan.
Por kjo nuk vlen për të gjithë pjesëmarrësit afrikanë në Kupën e Botës 2026. Për shembull, Afrika e Jugut dhe Egjipti kanë marrë vetëm nga një lojtar të lindur jashtë vendeve të tyre. Numri më i madh i “evropianëve” mund të gjendet në Republikën Demokratike të Kongos, Marok dhe Algjeri.
"Furnizuesi" kryesor i talenteve për ekipet kombëtare afrikane është, siç pritej, Franca. Ata janë shumë përpara Holandës, e cila zë vendin e dytë në këtë tabelë të veçantë.
Është interesante që plot 98 nga 1,248 futbollistët në turne kanë lindur në tokën franceze:
23 në skuadrën e Francës;
12 në skuadrën e Algjerisë;
13 në skuadrën e Haitit;
11 në skuadrën e RD Kongos;
10 në skuadrën e Senegalit;
8 në skuadrën e Bregut të Fildishtë;
7 në skuadrën e Tunizisë;
6 në skuadrën e Marokut;
3 në skuadrën e Kepit të Gjelbër;
3 në skuadrën e Ganës;
1 në skuadrën e Egjiptit;
1 në skuadrën e Spanjës;
Por, është gjithashtu e rëndësishme të merret në konsideratë se çfarë roli luajnë këta "evropianë" në skuadrat afrikane në Kupën e Botës 2026. Matja racionale e efektit është mjaft e vështirë, por nëse marrim treguesin më të thjeshtë - golat e shënuar nga ekipet kombëtare afrikane në këtë turne nga lojtarë të lindur në Evropë - pamja duket kështu:
Maroku — 83% e golave të tyre të shënuar nga "evropianët";
Algjeria — 80%;
Republika Demokratike e Kongos — 75%;
Bregu i Fildishtë — 50%;
Tunizia — 50%;
Kepi i Gjelbër — 50%;
Senegali — 50%;
Gana — 50%;
Egjipti — 0%;
Afrika e Jugut — 0%;
Në disa ekipe, sigurisht, kontributi i lojtarëve mbrojtës është shumë më i rëndësishëm - veçanërisht pasi ekipet afrikane nuk i dominojnë shpesh ndeshjet. Por ndikimi i shkollimit të futbollit evropian ishte qartësisht i dukshëm në fazën e grupeve.
Për shembull, Ismael Saibari, i cili ka lindur në Barcelonë, shënoi në secilën nga tre ndeshjet e para të Marokut në Kupën e Botës 2026. Riyad Mahrez, i lindur në Francë, shënoi dy herë për ta dërguar Algjerinë në raundet eliminatore në ndeshjen e tretë të grupit kundër Austrisë. /Telegrafi/