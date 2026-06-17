Ndërron jetë në moshën 35-vjeçare ylli i “Lilo & Stitch” dhe “The Ring”, Daveigh Chase
Sipas raportimeve të publikuara nga TMZ dhe disa media të tjera, ish-aktorja amerikane Daveigh Chase, ka ndërruar jetë në moshën 35 vjeçare.
Sipas këtyre raportimeve, ajo thuhet se ka vdekur të martën pas një gjendjeje të papritur shëndetësore.
Fillimisht, ishte shtruar në spital në Los Angeles pasi kishte pasur probleme shëndetësore të lidhura me kequshqyerje.
Daveigh Chase
Më pas, gjendja e saj u përkeqësua shpejt, pasi zhvilloi një infeksion në gjak që solli komplikime serioze septike dhe dështim të organeve.
Më vonë, si shkak i vdekjes përmendet edhe meningjiti.
Daveigh u bë e njohur që në moshë shumë të re falë rolit të saj si zëri i Lilo-s në filmin e animuar të Disney-t "Lilo & Stitch" si dhe në serialin pasues të tij.
Ky rol e bëri një nga zërat më të njohur të animacionit të fillimit të viteve 2000.
Fitoi gjithashtu famë të madhe në kinemanë horror me rolin e Samara Morgan në "The Ring", një performancë që u vlerësua gjerësisht dhe i solli edhe çmimin “Best Villain” në MTV Movie Awards.
Përveç këtyre roleve, ka marrë pjesë edhe në projekte të tjera të njohura si "Spirited Away" (në versionin anglisht, si zëri i Chihiro) si dhe në serialin "Big Love", ku pati një rol të përsëritur për disa sezone. /Telegrafi/