“Na e vodhën ndeshjen”, ylli i Barcelonës shpërthen pas eliminimit nga Liga e Kampionëve
Sulmuesi i Barcelonës, Raphinha, ka kritikuar ashpër gjyqtarin e ndeshjes pas eliminimit të skuadrës së tij në çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Atletico Madrid.
“Na e vodhën ndeshjen”, u ankua Raphinha pas ndeshjes së kthimit të së martës, sipas Fabrizio Romano. Anësori brazilian mungoi në të dyja sfidat për shkak të një dëmtimi në kofshë.
“Zyrtarët e ndeshjes ishin shumë të dobët. Është e pabesueshme vendimet që morën. Nuk e di sa faulle bëri Atletico sot dhe gjyqtari nuk u dha asnjë karton të verdhë”, ka thënë Raphinha.
Ndërsa Clement Turpin në përgjithësi e mbajti nën kontroll ndeshjen e tensionuar në stadiumin ‘Metropolitano Stadium’, fakti që nuk nxori asnjë karton të verdhë për skuadrën vendase ishte i dukshëm.
Ai veproi saktë duke anuluar golin e 3-1 të Ferran Torres për pozicion jashtë loje pas ndërhyrjes së VAR-it, një vendim që do ta kishte çuar Barcelonën në kohën shtesë.
Tensionet u rritën në minutën e 80-të, kur mbrojtësi i Barcelonës, Eric Garcia, u ndëshkua me karton të kuq.
Ai ndërhyri ndaj sulmuesit zëvendësues të Atleticos, Alexander Sorloth, teksa ky i fundit po shkonte drejt portës.
Ndërhyrja ishte e diskutueshme, pasi një tjetër mbrojtës i Barcelonës, Jules Kounde, mund të kishte ndërhyrë ende për të ndalur një rast të pastër shënimi.
Turpin fillimisht akordoi karton të verdhë, por pas konsultimit me VAR-in dhe rishikimit të rastit në monitor, e ndryshoi vendimin në karton të kuq direkt, një vendim i diskutueshëm, por i duhur./Telegrafi/