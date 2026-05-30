PSG – Arsenal: Fakte, statistika, analizë, parashikim dhe formacionet e mundshme
Paris Saint-Germain dhe Arsenali do të luajnë sonte (e shtunë) në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve për edicionin 2025/26.
Klubi francez dhe ai anglez vijnë në finalen e madhe pas një sezoni të shkëlqyer në garat vendase, ku fituan titullin kampion, por edhe në garën elitare evropiane për klube, ku secila nga të dyja synon ta ngrit lartë trofeun e më të mirit.
Koha: 18:00
Vendi: Puskas Arena (Budapest)
Lajme rreth ekipeve
Paris Saint-Germain
Shqetësimi më i madh i Luis Enriques mbetet gjendja fizike e Achraf Hakimit, i cili nuk është rikthyer në stërvitje të plotë pasi pësoi një dëmtim në kofshë kundër Bayern Munich në gjysmëfinale. Nëse ai mungon, Warren Zaire-Emery pritet të vazhdojë në pozicionin e mbrojtësit të djathtë pasi bëri përshtypje në ndeshjen e kthimit ndaj Bavarezëve.
Ky ndryshim e ndryshon pak strukturën e PSG-së. Zaire-Emery ofron një mesfushë më kompakte dhe një ekuilibër mbrojtës më të madh sesa kërcënimi shpërthyes i Hakimit, gjë që mund ta inkurajojë PSG-në të sulmojë më fort përmes Nuno Mendes dhe Khvicha Kvaratskhelia në të majtë.
Ousmane Dembele është gjithashtu duke u monitoruar pas një problemi të kohëve të fundit me kofshën, megjithëse pritet që ai të fillojë nga minuta e parë. Lëvizja e tij midis zonave qendrore dhe atyre të gjera mbetet thelbësore për paparashikueshmërinë e PSG-së, veçanërisht kur largohet nga qendërmbrojtësit për të krijuar mbingarkesë.
Vitinha vazhdon të orkestrojë ritmin e skuadrës nga mesfusha së bashku me Joao Neves dhe Fabian Ruiz, ndërsa Kvaratskhelia hyn në finale si padyshim sulmuesi më vendimtar i garës. Gjeorgjiani ka barazuar rekordin e Zlatan Ibrahimovic te PSG për më shumë gola në një sezon të vetëm të Ligës së Kampionëve dhe është përfshirë drejtpërdrejt në dhjetë gola të fazës eliminatore.
PSG ka të ngjarë të dominojë posedimin e topit për periudha të gjata, por është gjithashtu shkatërrues në momentet kalimtare, veçanërisht pasi kundërshtarët humbasin kompaktësinë. Rotacionet e tyre midis mesfushës dhe sulmit mbeten ndër strukturat më të vështira në Evropë për t'u ndjekur vazhdimisht.
Arsenal
Arsenali vjen me disa shqetësime në lidhje me gjendjen fizike. Ben White është përjashtuar për shkak të një dëmtimi serioz në gju, ndërsa Noni Madueke është në dyshim pasi pësoi një problem në kofshë të pasme kundër Crystal Palace. Jurrien Timber është afër rikthimit pas një mungese të gjatë, megjithëse një ndeshje si titullar mund të jetë shumë shpejt.
Këto dëmtime krijojnë pasiguri në mbrojtjen e djathtë, ku Arteta mund të kthehet te Cristhian Mosquera ose të bëjë një riorganizim në mbrojtje. Megjithatë, pjesa tjetër e strukturës së Arsenalit mbetet relativisht e stabilizuar.
Declan Rice do të jetë përsëri në qendër të shpresave të Arsenalit, si në prishjen e qarkullimit të mesfushës së PSG-së ashtu edhe në nxitjen e tranzicioneve përpara. Krahas tij, Myles Lewis-Skelly ka vazhduar sezonin e tij të jashtëzakonshëm me përparime me qetësi përtej viteve të tij në ndeshjet e mëdha evropiane.
Në sulm, Bukayo Saka mbetet fituesi kryesor i ndeshjes i Arsenalit. Dueli i tij kundër Nuno Mendes mund të bëhet një nga betejat vendimtare taktike të mbrëmjes, veçanërisht nëse Arsenali arrin të izolojë anën e majtë të PSG-së gjatë tranzicioneve.
Aftësia e Martin Odegaard për të manipuluar hapësirën midis vijave do të jetë gjithashtu kritike kundër presionit agresiv të mesfushës së PSG-së, ndërsa Viktor Gyokeres i jep Arsenalit një pikë shumë më fizike dhe të drejtpërdrejtë sesa e kishin gjatë humbjes në gjysmëfinale të sezonit të kaluar.
Në mbrojtje, Arsenali ka qenë i shkëlqyer gjatë gjithë garës. William Saliba dhe Gabriel Magalhaes kanë qenë një nga dyshet më të forta të qendërmbrojtësve në Evropë, ndërsa kontrolli i zonës së penalltisë nga David Raya ka shtuar më shumë qetësi pas tyre.
Fakte
Khvicha Kvaratskhelia ka shënuar ose ka asistuar në 7 nga 7 paraqitjet e tij të fundit në Ligën e Kampionëve.
Ousmane Dembele ka shënuar në 3 nga 3 ndeshjet e tij të fundit në Ligën e Kampionëve.
PSG është skuadra me sulmin më të frikshëm në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, me 44 gola të shënuar, më së shumti nga çdo ekip në garë.
Arsenali ka mbrojtjen më solide të turneut, me vetëm 6 gola të pranuar në 14 ndeshje, një shifër që e vendos mes mbrojtjeve më të mira në historinë moderne të garës.
Arsenali u bë skuadra e parë që fitoi të tetë ndeshjet e fazës së ligës, duke dominuar plotësisht fazën e parë të kompeticionit.
PSG ka realizuar mesatarisht 2.75 gola për ndeshje në këtë edicion, ndërsa Arsenali ka pranuar vetëm 0.42 gola për ndeshje.
Portieri i Arsenalit, David Raya ka mbajtur 9 herë portën e paprekur gjatë serisë prej 14 ndeshjesh pa humbje të “Topçinjve”.
Formacioni i mundshëm i Arsenalit ka luajtur rreth 37,664 minuta këtë sezon, ndërsa ai i PSG-së vetëm 32,115 minuta.
Në historinë e Ligës së Kampionëve, Arsenali ka zhvilluar 225 ndeshje, ka fituar 113, por ende nuk e ka ngritur asnjëherë trofeun evropian.
Në pesë përballjet evropiane mes tyre, PSG ka avantazh të lehtë me 2 fitore, 2 barazime dhe 1 humbje ndaj Arsenalit.
Analizë
Paris Saint-Germain dhe Arsenal takohen në Budapest sot (e shtunë) në mbrëmje, me të dy klubet që qëndrojnë në prag të historisë, megjithëse nga drejtime shumë të ndryshme.
Për PSG-në, kjo finale përfaqëson mundësinë për të çimentuar një dinasti në zhvillim. Skuadra e Enriques arrin si kampione në fuqi pas shkatërrimit bindës 5-0 të Interit sezonin e kaluar dhe tani është një fitore larg të qenit klubi i parë që nga Real Madridi në vitet 2017 dhe 2018 që mbron me sukses titullin e Ligës së Kampionëve. Asnjë skuadër franceze nuk e ka arritur ndonjëherë këtë sukses.
Kampionët e sapokurorëzuar të Ligës Premier, Arsenali, duke i dhënë fund një pritjeje 22-vjeçare për të rimarrë titullin anglez, ndërkohë po ndjek diçka edhe më të pakapshme: Kupën e parë Evropiane në historinë e klubit. 20 pas humbjes së tyre ndaj Barcelonës në Paris, Mikel Arteta i ka udhëhequr “Topçinjtë” përsëri në skenën më të madhe të futbollit evropian, këtë herë duke mbërritur jo si një lojtar romantik, por si padyshim skuadra më e kompletuar dhe ekuilibruar e kontinentit.
Ekziston edhe një njohje midis skuadrave. PSG eliminoi Arsenalin në gjysmëfinalet e sezonit të kaluar dhe ka treguar vazhdimisht aftësinë për të përballuar kundërshtarët anglezë në vitet e fundit, duke eliminuar Liverpoolin, Aston Villan, Arsenalin dhe Chelsean gjatë dy sezoneve të fundit. Skuadra e Enriques duket se ndihet gjithnjë e më rehat në kaos, e aftë të mbijetojë në ndeshjet tranzicionale, ndërkohë që i mposht kundërshtarët me cilësi teknike dhe thellësi sulmuese.
Kjo fuqi sulmuese ka përcaktuar sezonin e tyre. PSG ka shënuar 44 gola në këtë sezon të garës, një më pak se rekordi i Ligës së Kampionëve në një sezon të vetëm në formatin modern. Kvaratskhelia është bërë lojtari përcaktues i garës, duke shënuar dhjetë gola vetëm në raundet eliminatore, ndërsa Dembele, Desire Doué dhe Vitinha vazhdojnë t'i japin PSG-së një nga strukturat sulmuese më fluide të Evropës.
Megjithatë, Arsenali arrin i pamposhtur në këtë garë dhe me rekordin mbrojtës padyshim më të fortë të turneut. Skuadra e Artetës ka kombinuar kontrollin me fizikalitetin gjatë gjithë garës së tyre evropiane, duke lejuar shumë pak raste të pastra, ndërsa gradualisht ka shtuar më shumë fleksibilitet sulmues nëpërmjet Viktor Gyokeres dhe Eberechi Eze.
Beteja në mesfushë mund të përcaktojë në fund finalen. Treshja e PSG-së, Neves, Vitinha dhe Fabian Ruiz, ofron kontroll teknik dhe qarkullim të pamëshirshëm, por Arsenali zotëron atletizëm dhe agresion mbrojtës përmes Declan Rice dhe Myles Lewis-Skelly, shfaqja e të cilëve është bërë një nga historitë e sezonit.
Ekziston gjithashtu një kontrast intrigues në përvojën emocionale. PSG tani mban qetësinë e një skuadre që e ka ngjitur tashmë këtë mal, ndërsa Arsenali po e lundron këtë rast për herë të parë. Finalet shpesh mbështeten në këto hollësi: momente qetësie, menaxhim ritmi dhe kontroll emocional kur loja bëhet e tensionuar.
Përvoja e PSG-së në këtë nivel dhe tavani i tyre shkatërrues sulmues i bëjnë ata paksa favoritë, por organizimi mbrojtës i Arsenalit dhe edicioni i pamposhtur evropian e sugjerojnë se kjo mund të jetë shumë më e ngushtë se gjysmëfinalja e sezonit të kaluar.
Formacionet e mundshme
Parashikimi: Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
/Telegrafi/