Të gjithë lojtarët e Barcelonës ishin të dëshpëruar pas rënies nga Atletico, Yamal tregoi lidership me ta
Futbollisti i Barcelonës, Lamine Yamal, tregoi cilësi lidershipi edhe pas eliminimit të vështirë dhe të turpshëm të katalanasve në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve kundër Atleticos.
Barca fitoi ndeshjen e kthimit në stadiumin Wanda Metropolitano me rezultatin 2:1, por nuk arriti të anulojë humbjen 2:0 nga ndeshja e parë, kështu që Jorgandžija avancoi me një rezultat të përgjithshëm prej 3:2.
Të gjithë futbollistët e gjigantëve katalanas ishin të dëshpëruar pas një tjetër eliminimi të dhimbshëm nga gara më elitare e klubeve në Evropë, dhe më pas në skenë "hyri" 19-vjeçari Yamal.
lamine went to each and every player after the game and consoled them pic.twitter.com/T0OjNwIv0s
— Hansi’s Barça 🇩🇪 (fan) (@Flickxball) April 14, 2026
Edhe pse mbushi vetëm 18 vjeç vitin e kaluar, Yamal tregoi cilësi të jashtëzakonshme lidershipi dhe iu afrua çdo lojtari të Barcelonës duke i ngushëlluar.
Kështu, Yamal tregoi një pjekuri që rrallë shihet te një lojtar i moshës së tij, duke marrë përgjegjësinë për të ngritur moralin e ekipit pas një disfate të vështirë.
Gjesti i tij i gëzoi më tej tifozët dhe stafin e trajnerëve, duke konfirmuar se klubi nuk ka vetëm një futbollist të nivelit të lartë, por edhe një lider të ardhshëm. /Telegrafi/