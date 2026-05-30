Skuadra e Paris Saint-Germain pritet të marrë një shpërblim të madh financiar nëse e mposht Arsenalin në finalen e Ligës së Kampionëve.

Një raport në Francë pohon se çdo lojtar i ekipit të parë do të merrte rreth 1 milion euro si pjesë e një marrëveshjeje kolektive bonusi të negociuar nga grupi drejtues i klubit.

Lojtarët e Les Parisiens thuhet se do të marrin rreth 1 milion euro secili nëse mposhtin Arsenalin dhe ngrenë trofeun e Ligës së Kampionëve në Puskas Arena të Budapestit.

Sipas gazetës L'Equipe, struktura e bonuseve u negociua nga grupi katër-lojtarësh i klubit: Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele dhe Vitinha.

Marrëveshja pasqyron një ndryshim në qasjen e PSG-së nën drejtimin e drejtorit sportiv Luis Campos, me klubin që i jep përparësi shpërblimeve kolektive mbi stimujt individualë të bazuar në performancë.

PSG – Arsenal: Fakte, statistika, analizë, parashikim dhe formacionet e mundshme

Kampionët francezë po ndjekin titullin e dytë radhazi të Ligës së Kampionëve pas fitores së tyre bindëse 5-0 ndaj Interit në finalen e sezonit të kaluar.

Fitorja kundër Arsenalit do të shkaktonte një nga pagesat më të mëdha të bonuseve për të gjitha skuadrat në historinë e futbollit. /Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetArsenal
telegrafi sport app