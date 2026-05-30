Zbulohet bonusi marramendës që do të marrë çdo lojtar i PSG-së nëse fitojnë Ligën e Kampionëve
Skuadra e Paris Saint-Germain pritet të marrë një shpërblim të madh financiar nëse e mposht Arsenalin në finalen e Ligës së Kampionëve.
Një raport në Francë pohon se çdo lojtar i ekipit të parë do të merrte rreth 1 milion euro si pjesë e një marrëveshjeje kolektive bonusi të negociuar nga grupi drejtues i klubit.
Lojtarët e Les Parisiens thuhet se do të marrin rreth 1 milion euro secili nëse mposhtin Arsenalin dhe ngrenë trofeun e Ligës së Kampionëve në Puskas Arena të Budapestit.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Each PSG player will receive €1m if they win the Champions League, just like last year.
Marquinhos, Hakimi, Dembélé and Vitinha who negotiated these bonuses with the club management.
— @lequipe pic.twitter.com/uItko7IyIL
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 29, 2026
Sipas gazetës L'Equipe, struktura e bonuseve u negociua nga grupi katër-lojtarësh i klubit: Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele dhe Vitinha.
Marrëveshja pasqyron një ndryshim në qasjen e PSG-së nën drejtimin e drejtorit sportiv Luis Campos, me klubin që i jep përparësi shpërblimeve kolektive mbi stimujt individualë të bazuar në performancë.
Kampionët francezë po ndjekin titullin e dytë radhazi të Ligës së Kampionëve pas fitores së tyre bindëse 5-0 ndaj Interit në finalen e sezonit të kaluar.
Fitorja kundër Arsenalit do të shkaktonte një nga pagesat më të mëdha të bonuseve për të gjitha skuadrat në historinë e futbollit. /Telegrafi/