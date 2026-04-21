Mushkolaj: Zgjedhjet mund t’i konvenojnë vetëm LDK-së, do të ishin shpëtim për Abdixhikun dhe Osmanin
Zgjedhjet e mundshme të jashtëzakonshme në Kosovë, në mungesë të një marrëveshjeje për presidentin, po shihen gjithnjë e më shumë si një skenar i pashmangshëm.
Në “Përballje Podcast”, analisti politik Imer Mushkolaj vlerësoi se, nga konfigurimi aktual politik, zgjedhjet mund t’i përshtaten më së shumti Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).
Sipas tij, një skenar i tillë lidhet edhe me zhvillimet brenda LDK-së dhe mundësinë e një konfigurimi të ri politik, ku përmendet edhe përfshirja e ish-presidentes Vjosa Osmani në një listë të përbashkët, përkrah liderit të partisë, Lumir Abdixhiku.
“Unë mendoj që aktualisht, me idenë që mbase zonja Osmani do t’i bashkohet LDK-së, përkatësisht do të mund t’i printe ndonjë liste të përbashkët me ndonjë parti tjetër më të vogël, zgjedhjet mund t’i konvenojnë vetëm z. Abdixhiku, aktualisht po flas nëse po krijohet një momentum. Po të mos ishte Vjosa Osmani, as LDK-së nuk do t’i përshtateshin zgjedhjet,” u shpreh Mushkolaj gjatë diskutimit me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu.
Sipas tij, Abdixhiku kishte problem të mbetej në krye të LDK-së dhe tash kjo po shihet edhe me listën e re në kryesi.
“Zgjedhjet e reja do të ishin një shpëtim edhe për z. Abdixhiku dhe zonjën Osmani. Z. Abdixhiku mezi u zgjodh në krye të LDK-së dhe pamë kryesinë e re, pamë kush është, njerëz të afërt me të. Në anën tjetër, çka bën zonja Osmani nëse s’ka zgjedhje? Harrohet politikisht edhe si mundësi politike nëse s’ka zgjedhje… pra për z. Abdixhiku dhe Osmanin është me rëndësi të ketë zgjedhje”, u shpreh ai.
Në anën tjetër, ai vlerësoi se edhe Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka probleme por edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ndërsa Lëvizja Vetëvendosje (LVV), e cila sipas tij thotë se nuk dëshiron me shku në zgjedhje e pavarësisht se është subjekti më i madh, rrezikon të mos arrijë një rezultat që do ta zhbllokonte situatën.
Mushkolaj shtoi se edhe në rast të ndryshimeve të vogla në përqindje apo mandate, problemi kryesor mbetet mungesa e kompromisit politik dhe përgjegjësia kryesore bie mbi LVV-në. /Telegrafi/.