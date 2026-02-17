Mozzik për protestën në Prishtinë: Ky popull frymon UÇK, sot nuk ka mungesa
Këngëtari Mozzik ka bërë një thirrje të fuqishme për ndjekësit e tij në lidhje me protestën e paralajmëruar për ora 14:00 në Prishtinë.
Ai ka publikuar një fotografi me Kadri Veselin, duke shprehur mbështetjen e tij për ish-krerët që aktualisht ndodhen në Hagë.
Mozzik gjithashtu i bën thirrje publikut të kujtojë historinë e sakrificës së popullit shqiptar dhe të nderojë ata që kanë luftuar për çlirimin e Kosovës, duke përmendur rëndësinë e vazhdimit të qëndrimit dhe solidaritetit për vendin.
Artisti ferizajas shton se kjo nuk është vetëm një protestë, por një mesazh për të gjithë ata që mund të harrojnë historinë dhe sakrificën e kombit shqiptar, duke inkurajuar pjesëmarrjen në Marsh.
Postimi i plotë i reperit (pa ndërhyrje):
"Nuk kam krenari ma të madhe që m’ka falë Zoti i Madh Shqiptar.
Nuk kam krenari ma të madhe që kombi jem dhe ushtria e vatanit tem — Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) — e ka mbrojtë konakun e vet me gjak e me plumba.
Nuk kish pas krenari ma të madhe se mu rreshtu n’at rrugëtim ku nuk e din a ki me u kthy n’shpi si kufomë a si trup i gjallë… e ndoshta as trupi mos me t’u gjetë kurrë.
E mbi të gjitha, për çlirimin e vendit.
Ky vend është i mbjellun me gjak, me shumë njerëz të vrarë, me shumë gra, nana e vajza të dhunuara.
Ky vend është foleja jonë — këtu jemi e këtu vazhdojmë me qëndru.
Sot e merr përgjigjen kushdo që anon kah dëshirat e armikut — nga Serbia, nga Rusia, apo çdo shqipfolës tjetër që harron kah e ka gjakun.
Ky popull frymon UÇK!
Sot nuk ka mungesa.
Ora 14:00, Sheshi Skënderbeu — Prishtinë". /Telegrafi/