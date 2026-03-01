Mourinho me fjalë të mëdha për racizmin, paralajmërim i rëndë për Presstiannin
Trajneri i Benficës, Jose Mourinho, foli pa asnjë hezitim rreth skandalit që ndodhi në ndeshjen e play-off-it të Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit, në kuadër të raundit të 1/8-ave të Ligës së Kampionëve.
Si kujtesë, ndeshja e luajtur në Lisbonë u eklipsua nga një incident që ndodhi midis lojtarit argjentinas të Benficas, Gianluca Presstianni, dhe Vinicius Junior.
Pasi shënoi golin, braziliani iu ankua gjyqtarit se argjentinasi e kishte ofenduar në baza raciste dhe e kishte quajtur "majmun".
Mourinho me të drejtë refuzoi ta mbronte lojtarin e tij, por gjithashtu nuk donte ta sulmonte kundërshtarin, dhe mbrojti lojën e ndershme dhe thirri prezumimin e pafajësisë.
"Nuk dua të vesh as fanellën e bardhë të Real Madridit dhe as atë të kuqe të Benficës", tha Mourinho dhe vazhdoi:
"Nëse vërtetohet se lojtari im nuk i ka respektuar këto parime, të cilat janë edhe parimet e mia edhe të Benficas, karriera e tij me mua ka mbaruar. Ka dashuri për lojtarin, por nuk ka mbështetje të pakushtëzuar. Nëse ai është vërtet fajtor, unë nuk do ta shoh më kurrë në të njëjtën mënyrë dhe ai ka mbaruar me mua".
Ju kujtojmë se pas kësaj ndeshjeje UEFA e pezulloi Prestiannin, i cili nuk do të jetë në gjendje të luajë në Ligën e Kampionëve derisa të përfundojë hetimi.
Nëse vërtetohet se ai me të vërtetë e ka fyer Viniciusin në mënyrë raciste, ai mund të pezullohet për dhjetë ndeshje./Telegrafi