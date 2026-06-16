Mourinho fillon punën për ta sjellë yllin e Interit te Real Madridi
Jose Mourinho po vazhdon revolucionin e tij te Real Madridi, duke mos treguar asnjë hezitim për të bërë ndryshime të mëdha në repartin defensiv.
Mbrojtja e klubit madrilen tashmë ka pësuar transformime të rëndësishme gjatë afatit kalimtar të verës, pas afrimeve të Marc Cucurellas, Denzel Dumfries dhe Ibrahima Konates.
Megjithatë, trajneri portugez nuk duket i kënaqur vetëm me këto përforcime. Sipas gazetarit Miguel Serrano, Mourinho ka identifikuar objektivin e tij kryesor për mbrojtjen dhe ai është qendërmbrojtësi i Interit, Alessandro Bastoni.
Italiani 27-vjeçar konsiderohet një nga mbrojtësit më të mirë në Evropë dhe prej kohësh ka tërhequr interesimin e klubeve të mëdha.
Më herët, Bastoni ishte një nga objektivat kryesorë të Barcelonës, por skuadra e drejtuar nga Hansi Flick gradualisht u tërhoq nga gara për transferimin e tij.
Megjithatë, transferimi i tij nuk pritet të jetë i lehtë. Presidenti i Interit, Giuseppe Marotta, ka bërë të qartë se klubi nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një prej shtyllave të skuadrës.
“Ai kurrë nuk ka kërkuar të largohet. Është shumë i lumtur këtu dhe ne nuk jemi një klub që shet lojtarët e tij”, deklaroi Marotta.
Pavarësisht këtij qëndrimi, Real Madridi mbetet i interesuar për reprezentuesin italian dhe mund të provojë me një ofertë të rëndësishme gjatë javëve në vijim.
Sipas raportimeve, kartoni i Bastonit vlerësohet mes 50 dhe 70 milionë eurove, një shumë që nuk përbën problem të madh për gjigantin spanjoll nëse Mourinho vendos ta bëjë italianin prioritet absolut për repartin defensiv./Telegrafi/