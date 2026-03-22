Motrat Mustafa japin lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të babait të tyre
Një lajm i trishtë ka prekur familjen e këngëtareve të njohura Motrat Mustafa, të cilat kanë njoftuar se babai i tyre ka ndërruar jetë në orët e para të mëngjesit.
Lajmi u bë i ditur përmes rrjeteve sociale, ku ato ndanë dhimbjen me ndjekësit, duke theksuar se kjo është një humbje shumë e rëndë për familjen.
Lule Mustafa u shpreh se kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë në zemrat e tyre, ndërsa detajet e ceremonisë së varrimit pritet të publikohen në vijim.
Për shkak të kësaj ngjarjeje, motrat kanë anuluar edhe koncertin e planifikuar për sot në Graz të Austrisë, duke kërkuar mirëkuptim nga fansat në këtë periudhë të vështirë.
Familja po përballet me një dhimbje të madhe, ndërsa mbështetja nga publiku nuk ka munguar. /Telegrafi/
