Motra e Mateos reagon pas fjalëve denigruese të Rogertit: Turp për burrin dhe babanë që je, për shembullin që jep
Një përplasje e fortë ka ndodhur së fundmi në mes të Mateo Borrit dhe Rogert Sterkajt.
Ky i fundit në debat e sipër ia përmendi motrën Mateos, gjë që nuk ishte e drejtë.
Një reagim në lidhje me këtë e ka bërë edhe motra e Mateos, përmes rrjeteve sociale.
Foto: Instagram
"Kjo është situata më e turpshme që kam parë dhe dëgjuar ndonjëherë. Turp për burrin dhe babanë që je dhe ca shembulli jep jashtë kaq kisha unë. Mos ta ktheftë Zoti siç ke zemrën se as hasmin s'do doja ta shihja aq keq. Po kursehem me fjalët", ka shkruar ajo.
E më pas thotë se është krenare për mënyrën se si është rritur nga i vëllai.
Foto: Instagram
"Jam aq krenare për ty dhe për mënyrën si më ke rritur sa nuk kam fjalë ta përshkruaj. Të dua sot nesër dhe përgjithmonë, heroi im", shtoi tutje.
Pritet të shihet nëse do të ketë ndonjë vendim për Rogertin, sa i përket kësaj situate. /Telegrafi/