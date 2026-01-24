Moti në fundjavë, vranësira dhe riga shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se gjatë fundjavës në Kosovë parashihet të mbajë mot i ndryshueshëm i vranët dhe me interval me diell.
IHK njofton se vranësirat do të shoqërohen me riga shiu.
Instituti tutje bën të ditur se të shtunën temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 C, ndërkaq ato maksimale nga 5 deri në 8 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.
Ndërkaq, për të dielën parashikohet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 8-12 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, shpejtësia 1-6m/s. /Telegrafi/
