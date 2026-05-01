Ulutas në NATO: Paqja e qëndrueshme në Kosovës nuk lidhet me praninë ushtarake
Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutas, është deklaruar për takimet që ka pasur në selinë e NATO’s në Bruksel, me ambasadorët e vendeve aleate, ku ka takuar edhe zëvendëssekretaren e Përgjithshme të NATO-s, Radmila Shekerinska.
Ulutas, ka thënë se edhe pse situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, ajo ‘’mbetet e brishtë’’, ku ka ‘’potencial për tensione të reja’’, sidomos, në veri të vendit.
Ulutas, ka shtuar edhe se, ai e ka prioriteti ruajtjen e stabilitetit, në të mirë të të gjitha komuniteteve, dhe se, për këtë qëllim, KFOR-i mban një prani të dukshme, të shkathët dhe fleksibile në terren, që i lejon ata të reagojmë ndaj çdo zhvillimi që mund të ndikojë në sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal.
Komandanti i KFOR’it, ka vlerësuar edhe se, ‘’ekziston një nevojë urgjente për një zgjidhje politike të qëndrueshme’’.
‘’Prandaj – siç e dëgjova edhe sot qartë dhe fuqishëm – NATO vazhdon të mbështesë plotësisht dhe fuqishëm Dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Në fund të fundit, stabiliteti varet nga zgjedhja e të gjitha palëve për diplomacinë në vend të dhunës. Rruga drejt paqes së qëndrueshme është politike. Nuk është ushtarake. KFOR-i do të vazhdojë të japë kontributin e tij në mbështetje të këtij procesi’’, ka deklaruar mes tjerash.
Fjalimi i tij i plotë:
Sot kam informuar ambasadorët e vendeve aleate të NATO-s dhe partnerët që kontribuojnë në misionin e KFOR-it, këtu në selinë e NATO-s në Bruksel.
Gjithashtu jam takuar me Zëvendëssekretaren e Përgjithshme të NATO-s, znj. Radmila Shekerinska, si dhe me zyrtarë të tjerë të lartë civilë dhe ushtarakë të Aleancës sonë
Kemi shkëmbyer pikëpamje për një sërë çështjesh me rëndësi jetike për sigurinë tonë të përbashkët euro-atlantike.
Pak më shumë se dy muaj para Samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s, që do të mbahet në Ankara në korrik.
Kemi diskutuar për situatën e sigurisë në Kosovë dhe në mbarë Ballkanin Perëndimor, si dhe për prioritetet dhe përpjekjet e KFOR-it.
Dua të ndaj tri theksime kryesore nga takimet e mia.
Së pari: Përkushtimi ynë kolektiv për mbështetjen e një sigurie të qëndrueshme në Kosovë është i palëkundur.
Aleatët dhe partnerët e NATO-s vazhdojnë të mbështesin plotësisht përpjekjet tona të përditshme që kontribuojnë në ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes.
Nën mandatin tonë afatgjatë të OKB-së, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Në çdo kohë, në mënyrë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe Policinë e Kosovës, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë.
KFOR-i është një angazhim kolektiv, siç dëshmohet nga mbi 4600 trupa të kontribuara nga 31 vende, përfshirë aleatë dhe partnerë të NATO-s.
Që nga tetori i vitit 2025, kemi vërejtur se situata e sigurisë lokale është përgjithësisht e qetë. Nuk kemi parë një rikthim të dhunës, siç ndodhi në vitin 2023. Megjithatë, situata mbetet e brishtë, me potencial për tensione të reja, veçanërisht në veri të Kosovës.
Prandaj, prioriteti im është ruajtja e stabilitetit, në të mirë të të gjitha komuniteteve.
Për këtë qëllim, KFOR-i mban një prani të dukshme, të shkathët dhe fleksibile në terren, që na lejon të reagojmë ndaj çdo zhvillimi që mund të ndikojë në sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal.
Dhe të de-përshkallëzojmë situatën, në rast se shohim shenja të tensioneve të reja të mundshme.
Së dyti: KFOR-i ka qenë vazhdimisht një shtyllë kyçe e stabilitetit në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor.
Kjo mbetet e vërtetë edhe sot. Dhe KFOR-i është një dëshmi konkrete e këtij përkushtimi të qëndrueshëm.
Jam mirënjohës ndaj të gjithë aleatëve dhe partnerëve të NATO-s për përpjekjet e tyre për të siguruar që KFOR-i të jetë i pajisur dhe i pozicionuar mirë për të vazhduar zbatimin e mandatit të tij të OKB-së, plotësisht dhe në mënyrë të paanshme.
Si komandant i misionit, vazhdoj të mbaj lidhje të ngushta me të gjithë bashkëbiseduesit e mi kryesorë
Përfshirë përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, të organizatave të sigurisë në Kosovë dhe të Forcave të Armatosura të Serbisë.
Këto komunikime të rregullta na ndihmojnë ndjeshëm të rrisim transparencën dhe të forcojmë ndërgjegjësimin e përbashkët për situatën.
Në fund, ato janë thelbësore për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin rajonal, në të mirë të të gjithëve.
Së treti: Ekziston një nevojë urgjente për një zgjidhje politike të qëndrueshme.
KFOR-i mbetet i përqendruar plotësisht në përmbushjen e misionit të tij të mandatuar nga OKB-ja. Çdo ditë. Ne jemi të vendosur të sigurojmë që dekadat e paqes së fituar me shumë mund të mos rrezikohen.
Përmes pranisë dhe aktiviteteve tona, ne vazhdojmë të krijojmë hapësirë që dialogu politik të ecë përpara.
Prandaj – siç e dëgjova edhe sot qartë dhe fuqishëm – NATO vazhdon të mbështesë plotësisht dhe fuqishëm Dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Në fund të fundit, stabiliteti varet nga zgjedhja e të gjitha palëve për diplomacinë në vend të dhunës.
Rruga drejt paqes së qëndrueshme është politike. Nuk është ushtarake. KFOR-i do të vazhdojë të japë kontributin e tij në mbështetje të këtij procesi.
Një rrugë përpara konstruktive dhe gjithëpërfshirëse është ajo që duhet të vazhdojmë të ndjekim së bashku, për një të ardhme më të mirë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
Dhe për stabilitetin rajonal.