Një situatë e papritur dhe mjaft qesharake është regjistruar së fundmi gjatë një bisede mes banorëve në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.

Teksa Rogerti po qëndronte së bashku me Selinin dhe Stenaldon, situata mori një kthesë të papritur kur një insekt u afrua pranë tyre.

BBVA/Instagram

Ishte Selin ajo që e paralajmëroi Rogertin se kishte një mizë afër. Menjëherë pas këtij paralajmërimi, ai reagoi menjëherë duke hequr xhaketën dhe duke u larguar nga vendi.

Situata u bë shumë qesharake për shkak të lëvizjeve dhe gjesteve të Rogertit, i cili u frikësua dhe përpiqej të largonte mizën.

Momenti argëtues nuk kaloi pa u vënë re nga publiku, ndërsa videoja e kësaj skene është shpërndarë shpejt në rrjetin social X. /Telegrafi/


YjetMagazina