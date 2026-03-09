Momenti kur Rogerti frikësohet nga një mizë, reagimi bëhet viral
Një situatë e papritur dhe mjaft qesharake është regjistruar së fundmi gjatë një bisede mes banorëve në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Teksa Rogerti po qëndronte së bashku me Selinin dhe Stenaldon, situata mori një kthesë të papritur kur një insekt u afrua pranë tyre.
BBVA/Instagram
Ishte Selin ajo që e paralajmëroi Rogertin se kishte një mizë afër. Menjëherë pas këtij paralajmërimi, ai reagoi menjëherë duke hequr xhaketën dhe duke u larguar nga vendi.
Situata u bë shumë qesharake për shkak të lëvizjeve dhe gjesteve të Rogertit, i cili u frikësua dhe përpiqej të largonte mizën.
Momenti argëtues nuk kaloi pa u vënë re nga publiku, ndërsa videoja e kësaj skene është shpërndarë shpejt në rrjetin social X. /Telegrafi/
Momenti i plote 😂😂😂😂 #bbvipal5 pic.twitter.com/8V1hkF8EAQ
— Livin La Magie (@LivinMagie) March 8, 2026
Top Lajme
BBVK
Jobs
Real Estate