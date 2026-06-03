Momente tensioni në "Air Albania": Futbollisti i Izraelit provokon tifozët, përplaset menjëherë me Hysajn
Miqësorja Shqipëri–Izrael nuk ka kaluar pa tension në stadiumin “Air Albania”, mes lojtarësh që u zunë pas golit të izraelitëve.
Gjithçka ndodhi në minutën e 73-të, kur Oscar Gloukh zhbllokoi rezultatin për Izraelin dhe gjatë festës së golit vendosi të provokonte tifozët shqiptarë.
Reagimi erdhi menjëherë nga Elseid Hysaj, i cili iu afrua Gloukh dhe i kërkoi llogari për veprimin e tij. Situata u tensionua për disa çaste, por ndërhyrja e gjyqtarit e qetësoi shpejt episodin.
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Video bandicam 2026-06-03 21-35-51-462 was uploaded to Streamin.me on Jun 04, 2026.
Të dy futbollistët, Oscar Gloukh dhe Elseid Hysaj, u ndëshkuan me karton të verdhë.
Pas incidentit, Izraeli vendosi ta largojë Gloukh nga fusha, duke e zëvendësuar. Më pas ndeshja në “Air Albania” vijoi pa probleme të tjera. /Telegrafi/