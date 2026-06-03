Asllani me fjalë të mëdha për trajneri Maran
Për përzgjedhësin e Shqipërisë, Rolando Maran, ishte ndeshja e parë në krye të “kuqezinjve”, e cila edhe pse u mbyll me humbje, italiani u lavdërua nga lojtarët.
Shqipëria pësoi humbje 1-0 nga Izraeli në “Air Albania”, por lojtarët kishin komente positive, prej tyre ishte edhe mesfushori Kristjan Asllani.
“Trajneri është njeri i mirë. Dëshiron presing të lartë dhe agresivitet. Kishim vështirësi në pjesën e parë sepse ishin me dy mesfushorë dhe unë me Ramadanin ishim pak, do dalim apo jo. Në të dytën shkuam një kundër një”.
“Pësuam atë gol dhe na vjen keq sepse besoj se kemi bërë ndeshje të mirë sot. Zgjedhjet i bën trajneri, por të gjithë janë gati. Është e vështirë të luash dy ndeshjet e fundit pasi ka mbaruar kampionati. Jemi stërvitur të gjithë mirë. Tani presim Luksemburgun”, theksoi Asllani, i cili ishte pjesë e Besiktasit.
Asllani që është i huazuar nga Interi te klubi turk, nuk e di ende të ardhmen.
“Të ardhmen nuk e di. Besiktasi e ka të drejtën blerjen deri më datën 15. Jam ambientuar mirë, kam luajtur në të gjitha ndeshjet. Shpresoj të rri atje, nuk i dihet”, deklaroi Asllani. /Telegrafi/