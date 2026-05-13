MLS publikon listën e 10 lojtarëve me pagat më të larta në ligë për vitin 2026
Major League Soccer (MLS) ka shpallur emrat e lojtarëve me 10 pagat më të larta në ligë për vitin 2026 dhe lista nuk ka shumë befasi.
Tretë herë fituesi i Topit të Artë, Lionel Messi, është lojtari më i paguar për vitin 2026 në MLS, me një pagë prej 28.3 milionë dollarë.
Pas yllit argjentinas vjen Son Heung-Min me pagë prej 11.2 milionë dollarësh, ndërsa podiumi plotësohet nga Rodrigo De Paul me pagë prej 9.7 milionë dollarë.
Hirving Lozano renditet ndër lojtarët më të paguar në Major League Soccer për vitin 2026 me 9.3 milionë dollarë në vendin e katërt, ndërsa Miguel Almiron ndjek menjëherë pas me 7.9 milionë dollarë në sezon.
Emil Forsberg fiton 6 milionë dollarë në vit, kurse Sam Surridge përfiton 5.9 milionë dollarë amerikanë gjatë sezonit 2026.
Në listën e yjeve me paga të larta gjenden edhe Riqui Puig me 5.8 milionë dollarë, Jonathan Bamba me 5.6 milionë dollarë dhe Hany Mukhtar që mbyll 10-shen me 5.4 milionë dollarë në sezon.
Leo Messi tops MLS' wages list, earning $28.3M for the 2026 season 💰
The only other player who makes more than $10M is Heung-min Son ($11.1M).
— B/R Football (@brfootball) May 12, 2026
Lista e 10 lojtarëve me pagën më të lartë në MLS për vitin 2026
1.Lionel Messi – 28.3 milionë dollarë
2.Son Heung-min – 11.2 milionë dollarë
3.Rodrigo De Paul – 9.7 milion dollarë
4.Hirving Lozano – 9.3 milionë dollarë
5.Miguel Almiron – 7.9 milionë dollarë
6.Emil Forsberg – 6 milionë dollarë
7.Sam Surridge – 5.9 milionë dollarë
8.Riqui Puig – 5.8 milionë dollarë
9.Jonathan Bamba – 5.6 milionë dollarë
10.Hany Mukthar – 5.4 milionë dollarë
/Telegrafi/