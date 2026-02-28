Mitrovica International Jazz Days sjell Snarky Puppy në koncert ekskluziv në Ballkanin Perëndimor
Mitrovica do të jetë mikpritëse e një prej ngjarjeve më të rëndësishme muzikore të vitit 2026. Fituesit e pesëfishtë të çmimeve GRAMMY, Snarky Puppy, do të performojnë live në kuadër të festivalit Mitrovica International Jazz Days, në koncertin e tyre të vetëm në Ballkanin Perëndimor, si pjesë e Turit Evropian 2026.
Lajmin e ka bërë të ditur organizatorja e festivalit, njëherësh këngëtarja e njohur shqiptare, Rona Nishliu, e cila ka ndarë entuziazmin për ardhjen e një prej formacioneve më inovative të skenës moderne të jazz-it.
E njohur për energjinë shpërthyese në skenë dhe virtuozitetin instrumental, Snarky Puppy ka krijuar një identitet unik që ndërthur jazz-in, funk-un, rock-un dhe elemente të muzikës botërore. Nga interpretimi legjendar i “Lingus”, që u bë viral për solo-n ikonike të tastierës, deri te projektet më eksperimentale, grupi ka arritur të rishkruajë kufijtë e jazz-it modern.
Në vitin 2025, ata publikuan albumin orkestral “Somni”, një projekt ambicioz i realizuar në bashkëpunim me Metropole Orkest, duke dëshmuar edhe një herë aftësinë e tyre për të eksploruar territore të reja muzikore dhe për të sfiduar pritshmëritë e publikut.
Koncerti në Mitrovicë pritet të jetë një eksperiencë elektrizuese për adhuruesit e muzikës live, duke e shndërruar qytetin në një pikëtakim të rëndësishëm për skenën e jazz-it në rajon. Me këtë emër të madh në program, Mitrovica International Jazz Days konfirmon ambicien për ta vendosur Kosovën në hartën e festivaleve prestigjioze evropiane të muzikës. /Telegrafi/