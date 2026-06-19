Milot Rashica drejt largimit nga Besiktasi, del në skenë një klub i ri
E ardhmja e Milot Rashicës te Besiktasi duket gjithnjë e më larg, me sulmuesin e Kosovës që pritet të largohet nga gjiganti turk gjatë afatit kalimtar të verës.
Megjithatë, karriera e 29-vjeçarit mund të vazhdojë sërish në futbollin turk. Sipas raportimeve të mediave lokale, Kocaelispor ka shfaqur interes konkret për transferimin e reprezentuesit kosovar dhe tashmë ka nisur lëvizjet e para për të mësuar kushtet e marrëveshjes.
Mediumi turk Çagdas raporton se drejtuesit e Kocaelisporit kanë zhvilluar së fundmi një takim me menaxherin e Rashicës, ku janë diskutuar detajet e mundshme të transferimit.
Besiktasi thuhet se kërkon rreth 2 milionë euro për kartonin e futbollistit, por takimi i parë mes palëve nuk ka prodhuar ende një marrëveshje konkrete.
Ndërkohë, interesimi për Rashicën nuk kufizohet vetëm në Turqi. Mediat turke raportojnë se menaxheri i tij po zhvillon bisedime edhe me disa klube nga Bundesliga gjermane, duke lënë të hapura disa opsione për të ardhmen e lojtarit.
Rashica nuk bën pjesë në planet e Besiktasit për sezonin e ri dhe largimi i tij konsiderohet pothuajse i pashmangshëm.
Kjo situatë ka shtuar spekulimet për destinacionin e ardhshëm të kosovarit, i cili ka përvojë të pasur në futbollin gjerman falë periudhave te Vitesse, Werder Bremen dhe Norwich City.
Tashmë mbetet të shihet nëse Kocaelispor do të arrijë të bindë Besiktasin dhe vetë lojtarin, apo nëse Rashica do të vendosë të rikthehet në Bundesligë për një kapitull të ri në karrierën e tij./Telegrafi/