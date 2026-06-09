Milani synon transferimin e yllit të Barcelonës si lojtar të lirë
Milan po monitoron Andreas Christensen si një objektiv të mundshëm transferimi me parametër zero, pasi mbrojtësi qendror danez pritet të largohet nga Barcelona kur kontrata e tij të skadojë më 30 qershor.
Sipas Mundo Deportivo, danezi do të mbërrinte pa kosto transferimi, duke i lejuar Milanit të ridrejtojë buxhetin në zona të tjera, një perspektivë tërheqëse për një klub që aktualisht funksionon pa drejtor sportiv, pa trajner dhe pa një strategji të qartë transferimesh.
Christensen sjell përvojë të konsiderueshme nga Liga Premier me Chelsean dhe La Liga me Barcelonën, ndërsa cilësitë e tij drejtuese në mbrojtje vlerësohen lart.
Një tjetër faktor në favor të tij është marrëdhënia me Ralf Rangnick, i cili mbetet në bisedime me Milanin për një rol të mundshëm si drejtor sportiv. Të dy thuhet se kanë respekt të lartë reciprok, gjë që mund të përshpejtojë një transferim nëse emërimi i Rangnick konfirmohet.
Megjithatë, pengesat janë të konsiderueshme. Christensen raportohet se ka një marrëveshje verbale për rinovim me Barcelonën, të cilët po punojnë aktivisht për ta mbajtur në skuadër pavarësisht skadimit të kontratës.
Mosha e tij, 30 vjeç, gjithashtu nuk përputhet plotësisht me dëshirën e Milanit për të ndërtuar një skuadër më të re dhe më dinamike.
Po ashtu, kërkesat e tij për pagë rreth 3-4 milionë euro në sezon do të përbënin një angazhim të konsiderueshëm financiar për një klub që tashmë po tregon kujdes të madh në strukturën e pagave, në një periudhë pasigurie financiare dhe drejtuese./Telegrafi/