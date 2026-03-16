Miku i ngushtë i Mirit reagon pas fjalëve të rënda të babait të Selin: Familjarët duhet të largohen nga loja
Në "Fan Club" të dielën ka qenë në një lidhje telefonike babai i Selin Bollatit, i cili ka folur sërish për çështjet në shtëpi dhe deklaratat e forta që ka bërë.
I ati i banores së Big Brother VIP 5 u shpreh se nuk është bërë aspak pishman në lidhje me deklaratat e forta që ka bërë kundrejt banorit tjetër, Armir Shahini.
Miku i Mirit, Roland Hysi, ishte së fundmi në një lidhje me emisonin “Shqipëria Live”, ku tha se familjarët duhet që të qëndrojnë jashtë lojës dhe të mos ketë sulme të vazhdueshme nga jashtë.
Landi i “West Side Family” u shpreh se ai dhe familjarët e banorit të Big Brother VIP 5 nuk do i kundërpërgjigjen me të njëjtën monedhë deklaratës së babait të Selin, duke shtuar se ‘gjithë ky mllef nuk i bën aspak sens’.
“Miri ka dalë nga krevati. Po bën lojën e tij. Po sulmohet si brenda, edhe jashtë. Po bëhen tre Big Brother në këtë Big Brother. Miri është në rrugë të vetë, në lojën e vetë. Po sulmohet për gjëra të përsëritura".
"Asnjë komunikim me familjen e Selin. Nuk do i kundërpërgjigjemi me të njëjtën monedhë, sepse nuk ka sens. Ajo që mua më bëri shumë të lumtur, ishte fakti që Miri doli i pari në kuiz. E kisha kërkuar dhe e kisha pritur si Land… E dija që Miri është një djalë me shumë botë. Ne kemi një filozofi, nuk jemi ‘kap ça të kapësh’. Nuk themi ‘Jemi më të mirët’, nuk duam vëmendje kot, jemi shumë të përulur, por sulmeve do i shmangemi në maksimum".
"Familjarët duhet të largohen nga loja. Familja e Mirit e ka bërë këtë. Miri është produkt i shoqërisë së mirë, publikut që nuk do ta zhgënjejë dhe filozofisë së West Side. Deklarata e djeshme e babait të Selin? Nuk kam asnjë lloj komenti. Nuk vlen. Nuk jam i dorëzuar, sepse nuk do të doja të bënim tituj. Miri është i shkëputur nga kjo situatë dhe të kesh një mllef të akumuluar, nuk më bën sens. Ajo që dëgjova dje nuk më mërziti. U mërzita nga reagimi i parë, por vazhdimësia tregon që… Kur nuk ka asnjë lloj qasje ndryshe, kur Miri bën lojën e vetë… Miri po sulmohet rregullisht, brenda edhe jashtë. Shyqyr po i jepet mundësia të gjithëve të tregojnë veten”, tha mes tjerash ai. /Telegrafi/
