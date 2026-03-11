Mickey Rourke dëbohet nga shtëpia në Los Angeles pas një përpjekjeje të dëshpëruar për të shmangur dëbimin
Aktori dhe ish-boksieri Mickey Rourke zyrtarisht e ka humbur shtëpinë e tij me qira në Los Angeles, pasi një vendim gjykate ia ktheu pronën pronarit të saj.
Sipas dokumenteve të gjykatës të siguruara nga Page Six, ish-rezidenca e Rourke në Rrugën Drexel tani është përsëri nën kontrollin e pronarit Eric T. Goldie.
Vendimi u paraqit të hënën në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Anxhelosit si një vendim gjyqësor në mungesë, që do të thotë se aktori ka të ngjarë të mos iu përgjigj padisë ose të mos paraqiste një mbrojtje para afatit të gjykatës.
Padia thotë se urdhri është për posedimin e pronës, jo për dëmshpërblim. Një përfaqësues i aktorit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave të medias për koment.
Në dhjetor, gjykata urdhëroi Rourke të largohej nga shtëpia brenda tre ditësh ose të paguante 59,100 dollarë (51,000 euro) qira të prapambetur. Aktori u pa duke nxjerrë sendet e tij nga shtëpia më vonë në janar, ndërsa një kamion U-Haul u shfaq në oborr një ditë më vonë.
Në atë kohë, media raportoi se aktori po qëndronte në një hotel luksoz në West Hollywood, ku çmimet e dhomave fillojnë nga 550 dollarë (475 euro) për natë.
Ndërkohë, Liya-Joelle Jones, e cila punon me menaxherin e Rourke, ka nisur një fushatë GoFundMe në emër të tij, me qëllim mbledhjen e 100,000 dollarëve për të parandaluar dëbimin e tij.
Megjithatë, aktori mohoi me forcë çdo lidhje me mbledhjen e fondeve. Rourke tha në janar se nuk kërkoi lëmoshë.
Menaxherja e tij, Kimberly Hines, tha në janar se pavarësisht ofertave të shumta për punë, Rourke priste pagesa të nivelit A dhe nuk do të punonte për më pak se 200,000 dollarë (172,800 euro) në ditë. /Telegrafi/