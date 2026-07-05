Michael Olise lojtari më i i ri i Real Madridit? Dayot Upamecano flet hapur për të ardhmen e bashkëlojtarit
Dayot Upamecano ka hedhur poshtë zërat që lidhin Michael Olise me një transferim te Real Madridi, duke insistuar se bashkëlojtari i tij te Bayern Munich dhe te Kombëtarja e Francës nuk do të largohet këtë verë.
Olise zhvilloi një sezon fantastik me Bayernin, duke qenë një nga protagonistët kryesorë në fitimin e Bundesligës dhe Kupës së Gjermanisë gjatë edicionit 2025/26.
Sulmuesi francez e mbylli sezonin në Bundesliga me 34 kontribute në gola, duke realizuar 15 gola dhe 19 asistime, rekord për një lojtar krahu që nga sezoni 2004/05, kur Opta nisi mbledhjen e statistikave për elitën e futbollit gjerman.
Forma e tij e jashtëzakonshme bëri që emri i tij të lidhej me një kalim të mundshëm te Real Madridi, sidomos pasi presidenti Florentino Perez kishte premtuar afrimin e një "Galaktiku" të ri para se të rizgjidhej në krye të klubit.
Megjithatë, rreth dy javë më parë, Real Madridi publikoi një deklaratë zyrtare duke mohuar se kishte bërë ndonjë ofertë apo kishte interes konkret për Olisen.
Pas fitores 1-0 të Francës ndaj Paraguait në Kupën e Botës 2026, Upamecano u pyet për të ardhmen e bashkëlojtarit të tij dhe dha një përgjigje të prerë.
"Ai qëndron këtu, ai qëndron këtu!", deklaroi qendërmbrojtësi francez.
Që nga transferimi i tij nga Crystal Palace në verën e vitit 2024, Olise ka regjistruar 88 kontribute në gola në të gjitha garat, me 42 gola dhe 46 asistime.
Në mesin e futbollistëve të pesë ligave më të forta të Evropës, vetëm Harry Kane me 121 dhe Kylian Mbappe me 97 kanë marrë pjesë direkt në më shumë gola gjatë kësaj periudhe.
Po ashtu, Olise është futbollisti i vetëm nga pesë kampionatet kryesore evropiane që ka regjistruar të paktën 40 gola dhe 40 asistime në të gjitha garat që nga fillimi i sezonit 2024/25./Telegrafi/