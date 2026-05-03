Michael Jackson rikthehet në krye të streaming-ut global, kalon Justin Bieber pas rritjes së ndjeshme të dëgjimeve
Michael Jackson ka kryesuar renditjet digjitale globale duke kaluar Justin Bieber në disa përditësime të fundit të statistikave të platformave streaming, një lajm që ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale për shkak të rritjes së ndjeshme të dëgjimeve të tij.
Sipas të dhënave, rritja e interesit për Michael Jackson lidhet me një valë të re dëgjimesh të katalogut të tij muzikor.
Kjo rritje shpesh ndodh kur rikthehet vëmendja publike përmes dokumentarëve, përmbajtjeve mediatike apo projekteve që risjellin figurat e mëdha të së kaluarës në qendër të vëmendjes, ndërsa në këtë rast përmendet edhe filmi biografik “Michael” si një faktor që ka ndikuar në shtimin e dëgjimeve në platformat digjitale.
Nga ana tjetër, Justin Bieber vazhdon të mbetet ndër artistët më të dëgjuar në botë dhe shpesh alternon vendet e para me artistë të tjerë globalë, pasi diferencat në këto renditje janë zakonisht të vogla dhe ndryshojnë shpejt.
Në përgjithësi, Michael Jackson ka përjetuar një rritje të dukshme të dëgjimeve globale dhe ka arritur përkohësisht vendin e parë në disa renditje digjitale, por gara në skenën muzikore globale mbetet dinamike, me Justin Bieber dhe artistë të tjerë të mëdhenj që vazhdojnë të jenë në krye të industrisë. /Telegrafi/