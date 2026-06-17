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Lionel Messi ka shënuar gol në ndeshjen e Argjentinës ndaj Algjerisë në Kupën e Botës 2026, duke realizuar një moment spektakolar në minutën e 18-të të takimit.

Kapiteni i Lionel Messi realizoi një gol të jashtëzakonshëm nga distanca, duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje precize jashtë zonës, pa i lënë asnjë mundësi reagimi portierit kundërshtar.

Ky është goli i parë i Messit në këtë edicion të Kupës së Botës 2026, ndërsa njëkohësisht shënon edhe golin e tij të 14-të në historinë e Kampionateve Botërore.


Argjentina ka kaluar në avantazh falë momentit të kapitenit të saj, i cili edhe një herë po tregon ndikimin e tij të madh në skenën më të madhe të futbollit botëror.

Ndeshja vazhdon, ndërsa Messi mbetet figura kryesore në përballjen ndaj Algjerisë. /Telegrafi/

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